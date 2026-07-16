Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời từ ngày 17/7 đến 27/7

Từ ngày 17/7 đến 27/7, có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có tài lãnh đạo bẩm sinh, và đó chính là nguyên nhân giúp bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công, chinh phục đỉnh cao.

Tuy nhiên, nếu đã đứng trên cương vị cao thì bạn cần trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên, không nên độc đoán chuyên quyền mà cần chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó có cách phân công công việc hợp lý.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 17/7 đến 27/7, tài tinh xuất hiện mang tới tin vui về đường tài lộc cho tuổi Thìn. Hôm nay sẽ là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Sự khéo léo giúp bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Tuổi Thìn được lòng rất nhiều người, nhờ vào các mối quan hệ mà công việc trôi chảy, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Tài chính rủng rỉnh tạo điều kiện để con giáp này thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn được cục diện tam hội trợ mệnh nên gặp nhiều may mắn. Càng ngày hai người càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 17/7 đến 27/7, có Thiên Ấn trợ lực đem lại quyền lợi, tiếng nói cho Mùi trong công việc. Bạn ở vị trí có lợi, nếu cảm thấy không công bằng thì nên lên tiếng ngay và luôn trong hôm nay. Là con giáp có chí tiến thủ, người làm quản lý, làm chủ ngày càng khôn khéo, được lòng cấp dưới.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn sẽ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, người yêu hoặc người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng giải quyết được. Bạn biết cách xoa dịu căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa.

Thứ 4 này được dự đoán là một ngày khá bình ổn đối với Mùi, mặt tiền bạc cũng không ngoại lệ. Có thể nói khả năng quản lý tiền bạc và thuyết phục khách hàng của bạn đang ngày càng được nâng cao.

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