Giá vàng hôm nay, ngày 16/7/2026: Quay đầu giảm, vàng SJC và nhẫn hạ nhiệt

Đời sống 16/07/2026 09:48

Hôm nay, ngày 16/7/2026, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm khi nhà đầu tư bớt kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 143,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 16/7/2026: Quay đầu giảm, vàng SJC và nhẫn hạ nhiệt - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm xuống 4.040 USD/ounce, giảm 15 USD so với hôm qua. Trước đó, kim loại quý có thời điểm mất gần 1% xuống sát 4.000 USD/ounce. Giá vàng thu hẹp mức giảm sau khi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn kỳ vọng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,3% trong tháng 6, sau khi số liệu tháng 5 được điều chỉnh xuống còn tăng 0,6%. Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát trước đó dự báo PPI đi ngang trong tháng 6, sau mức tăng 1,1% được công bố ban đầu của tháng 5.

Điều này phần nào làm xoa dịu lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay. Công cụ FedWatch của CME ghi nhận, sau khi dữ liệu được công bố, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 giảm xuống 10,2%, từ mức 16,6% trước đó.

Tuy nhiên, căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn lên cao khi Mỹ cho biết đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi tái áp đặt phong tỏa đường biển đối với các cảng của nước này. Phát biểu trên CNBC, ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhận định những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz đã làm dấy lên trở lại nỗi lo về áp lực giá cả mất kiểm soát. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và đẩy giá dầu tăng cao hơn, vàng có thể đối mặt với rủi ro giảm giá. Nếu giá phá vỡ vững chắc vùng hỗ trợ hiện tại, vàng có thể giảm về 3.950 USD hoặc thậm chí 3.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu mốc 4.000 USD tiếp tục giữ vững, giá có thể phục hồi trở lại vùng 4.100 USD/ounce.

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