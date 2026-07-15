Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí , liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu này hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối để đặt mua kim cương từ Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ.

Trong số các bị can có ít nhất 4 chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, gồm: Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Các đối tượng còn thuê người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, chúng lập các nhóm chung để báo giá, đặt hàng và giao nhận hàng.

Kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý và doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh vào Việt Nam mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về đến Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm thông báo số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách hàng cho các thành viên. Kim cương được phân loại theo từng khách, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Toàn bộ quá trình từ chào bán, giao nhận hàng đến thanh toán đều được các đối tượng tổ chức theo một quy trình khép kín.

Các bị can trong vụ án buôn lậu kim cương bị bắt từ đầu tháng 7. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 14/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố thêm 3 người trên và một nhân viên của PNJ-LAB về tội Buôn lậu.

Bốn người gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ-LAB.

Bà Ngọc Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh, ba người còn lại bị tạm giam.

Cơ quan điều tra đánh giá các bị can là những mắt xích tiêu thụ kim cương nhập lậu trong đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc).

Việc khởi tố thêm ba chủ doanh nghiệp vàng bạc này là diễn biến mới nhất của chuyên án 268V mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.