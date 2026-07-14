NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Đời sống 14/07/2026 14:42

Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, ngày 14/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Cùng với việc khởi tố các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia - Ảnh 1
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục truy xét các mắt xích trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng mạng xã hội để liên hệ, đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm đầu mối tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để tiêu thụ hàng, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia - Ảnh 2
Các đối tượng liên quan đến vụ án

Theo thông tin từ báo Dân trí, giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng được đưa về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin khách nhận. Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi phát sinh liên quan đến hàng hóa, lịch trình vận chuyển đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.

Cơ quan điều tra cũng xác định toàn bộ quá trình từ chào bán, giao hàng đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Đầu mối điều hành là các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông. Việc trao đổi chủ yếu thông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao nhận tiền, các đối tượng sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận giao dịch.

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia - Ảnh 3
Tang vật trong vụ án

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây đã gây nhiều khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ, xác minh dòng tiền, định giá tang vật và truy vết hàng hóa buôn lậu.

Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ hành vi phạm tội, mở rộng chuyên án và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu và xử lý theo quy định của pháp luật.

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