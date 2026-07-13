Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 13/07/2026 20:00

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết:

Mới cưới nhau được 1 một mà Ngân đã viết đơn ly hôn, cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Bạn bè Ngân còn nói Ngân không biết làm vợ, có chút chuyện cũng không cắn răng chịu được. Đàn ông bây giờ ai chẳng có lúc như thế. Nhưng dù ba mẹ Ngân có hỏi nguyên do đòi ly hôn, cô cũng lắc đầu nín thinh. Chồng của cô không ngoại tình, nhưng còn kinh khủng hơn ngoại tình.

Ngân và Long yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cả hai cũng từng chia sẻ nghiêm túc yêu đương, chứ không phải yêu qua đường. Vừa cưới xong, ngay đêm đầu tiên, Long cất luôn nhẫn cưới không đeo. Ngân liền thấy lạ, đàn ông có vợ không đeo nhẫn thì chắc chắn có chuyện mờ ám. Cô liền hỏi chồng lý do thì chỉ nghe anh nói:

 

 

“Anh đi làm đeo nhẫn vướng víu, đeo hay không thì ai cũng biết em là vợ anh rồi, em cần gì phải lo?”. 

Ngân nghe thế cũng chưa vừa lòng nhưng lại không muốn vì chuyện một cái nhẫn mà cãi vã với chồng. Thật ra, ngày trước khi quen nhau đã có một lần Ngân tá hỏa khi thấy chồng nhắn tin với đồng nghiệp. Nhưng thời gian đó hai bên gia đình đã nói chuyện cưới hỏi, Long cầu xin cô tha thứ rất lâu, hứa không bao giờ tái phạm. Vì thương anh nên cô cũng cho qua.

Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết:

“Hôm trước ông nói em nào ngon nhỉ? Có chắc là “rau sạch” để nếm không đấy? Tối ông đi chỗ nào thì gọi tôi ra”.

Ngân thấy tin nhắn thì chết lặng bàng hoàng. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì để chồng không phát hiện. Khi chồng vừa tắm ra thì Ngân giả vờ nói điện thoại của mình hết tiền, mượn điện thoại của anh ấy để gọi cho sếp ngay, vì có công việc gấp. Chồng Ngân nghe thế thì không nghi ngờ mở khóa điện thoại cho vợ.

Ngân cầm ngay điện thoại của chồng đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Cô mở mục tin nhắn ra xem thì thấy có một nhóm chat chủ yếu là gửi hình ảnh, thông tin về những cô gái trẻ đẹp để tán tỉnh rồi hẹn “lên giường”. Ngân phát hiện trong nhóm đó hầu hết là đàn ông có vợ nhưng vẫn vô tư bàn tán về phụ nữ khác.

Ngân lần theo đoạn chat thì thấy dòng tin nhắn của chồng: “Tao bỏ luôn nhẫn cưới ở nhà để không em nào nghi ngờ”. Ngân khóc ròng, trái tim tan nát.

Nhưng sau đó Ngân bình tĩnh chụp lại ảnh màn hình, gửi qua điện thoại của mình rồi xóa tin nhắn trong điện thoại của chồng. Dù cô cực kì sốc và thấy đau lòng nhưng cô vẫn muốn giữ lại bằng chứng để vạch trần chồng. Cô không thể tha thứ cho hành động còn hơn cả ngoại tình này của chồng.

Đến khi bị Ngân ra hỏi thì chồng mới rối rít xin lỗi. Anh nói chỉ mới đi vài lần, vì bị bạn bè dụ dỗ. Nhưng tất cả đều là ăn bánh trả tiền, không hề dây dưa tình cảm. Ngân nghe thế thì chỉ thấy ghê tởm, dứt khoát viết đơn ly hôn, bỏ về nhà mẹ đẻ.

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