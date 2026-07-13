Mở món quà cưới chung của 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi đứng hình tại chỗ còn anh thì tái mặt

Tâm sự 13/07/2026 00:30

Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí có những người bạn của anh mà tôi cũng không biết hết. Tiệc cưới đông vui, chúng tôi mỉm cười cùng nhau hứa hẹn chuyện trăm năm. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc cùng Tuấn trước ánh mắt của khách mời.

Trước khi quen Tuấn, tôi đã biết qua anh là kiểu đàn ông đào hoa. Lúc mới quen tôi, anh cũng thừa nhận chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh thích yêu đương, hẹn hò hơn thì muốn có một gia đình. Tôi lúc đó cũng chưa nghĩ đến việc sẽ lấy Tuấn làm chồng. Chúng tôi vì thu hút nhau nên quyết định hẹn hò.

Nhưng sau nửa năm quen tôi thì Tuấn một mực muốn lấy tôi làm vợ. Anh nói tôi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến anh nghĩ đến việc lập gia đình. Những lần yêu đương trước, không ai nấu cho anh những bữa cơm ngon, không ai nhắc anh phải đi ngủ sớm, cũng không ai quan tâm đến sức khỏe của anh như tôi. Tuấn nói rằng ngoài tôi ra thì anh không lấy ai khác

Dù lúc đó Tuấn đã cầu hôn tôi nhưng tôi vẫn muốn đợi thêm nửa năm nữa để tìm hiểu kỹ hơn về anh. Một năm sau đó, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Tôi tin vào sự chân thành của Tuấn suốt một năm qua.

Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, Tuấn mời rất nhiều bạn bè. Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí có những người bạn của anh mà tôi cũng không biết hết. Tiệc cưới đông vui, chúng tôi mỉm cười cùng nhau hứa hẹn chuyện trăm năm. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc cùng Tuấn trước ánh mắt của khách mời.

Mở món quà cưới chung của 7 cô bạn gái cũ của chồng, tôi đứng hình tại chỗ còn anh thì tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến phần tiếp khách thì tôi và Tuấn cùng nhau đi đến từng bàn chào hỏi, mời rượu mọi người. Khi đi tới một bàn chỉ có 7 người phụ nữ thì tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Chồng tôi giới thiệu với tôi đó là nhóm người yêu cũ của anh. Tôi khá bất ngờ vì tại sao chồng không nói với tôi trước về chuyện này. Nhưng tôi không thể hiện ra mặt, vẫn cười tươi với khách. 7 cô gái đó đưa tôi và chồng một hộp quà cưới và yêu cầu chúng tôi mở ra để mọi người cùng xem. 

Tôi thấy khá bất an vì dù sao cũng là bạn gái cũ của chồng, họ rốt cuộc có tặng gì làm vợ chồng tôi mất mặt hay không? Trước màn hò reo thúc giục của mọi người, chồng tôi đành liếc nhìn tôi e ngại rồi mở hộp quà ra. Thấy chồng lấy lần lượt từng món ra từ hộp quà bên trong mà tôi đứng hình, còn chồng tôi thì tái mặt.

Bên trong hộp quà cưới của những cô người yêu cũ của chồng là đầy đủ những thứ hấp dẫn cho một đêm tân hôn ngọt ngào: đồ ngủ gợi cảm cho cả cô dâu và chú rể, rượu sâm banh đắt tiền, bộ chăn nệm xa xỉ, thậm chí có cả bao cao su đủ màu. Tôi ngẩn người vài giây rồi bật cười thành tiếng, chồng tôi cũng cười vui vẻ trước món quà ý nghĩa thiết thực này.

Vậy mà tôi cứ nơm nớp lo sợ họ sẽ phá ngày vui của mình. Sau này tôi mới biết những người bạn gái cũ luôn rất tôn trọng chồng tôi. Vì dù chia tay với ai, anh cũng đều rất tử tế. Đó là lý do khi biết anh lấy vợ, họ đều đến chung vui thật lòng. Tôi thấy thật lạ, vì không phải ai cũng có thể hành xử được như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi và chồng có ký ức đầy thú vị trong ngày cưới.

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Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng. Khi biết câu chuyện đằng sau những tấm hình cưới đó, tôi bàng hoàng ngẩn người.

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