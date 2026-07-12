Giá vàng hôm nay, ngày 12/7/2026: Giảm sâu, người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 12/07/2026 09:43

Hôm nay, ngày 12/7/2026 giá vàng đi ngang khi cả thị trường trong nước và thế giới thiếu động lực mới.

Theo báo Thanh Niên, sáng 12/7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra 149,9 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng sau một tuần. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 146,4 triệu đồng, bán ra 149,4 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua lỗ đến 4,5 triệu đồng sau một tuần.

Đáng chú ý, tại một số doanh nghiệp khác, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn cao hơn SJC. Chẳng hạn, Công ty Phú Quý mua vào 145,3 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng, đưa chênh lệch mua - bán lên 3,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào ở mức 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng, chênh lệch đến 4 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu người mua vàng nhẫn tại Doji sau một tuần sẽ lỗ đến 5,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/7/2026: Giảm sâu, người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng giảm suốt tuần khiến người mua vào lỗ gần 6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo báo VietNamNet, giá vàng giảm trong phiên cuối tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi thị trường vẫn lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Thị trường vàng vẫn chịu áp lực khi xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại, kéo dài cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. 

Diễn biến của thị trường vàng thiếu xu hướng rõ ràng sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ và biên bản cuộc họp Fed. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, bằng khoảng một nửa dự báo. Số liệu tháng 4 và tháng 5 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. 

Dữ liệu ban đầu hỗ trợ giá vàng do làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát, khiến nhà đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược vào khả năng Fed chuyển sang lập trường ôn hòa. 

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,55%, lợi suất kỳ hạn 2 năm trên 4,2%. Chỉ số USD Index ở mức 100,87, tiếp tục tạo áp lực lên vàng.

Tại eo biển Hormuz, hoạt động vận tải vẫn diễn ra nhưng đối mặt với rủi ro quân sự và hàng hải ở mức cao. Giá dầu vẫn cao hơn giai đoạn trước khi căng thẳng leo thang, qua đó duy trì áp lực lạm phát. 

Thị trường hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội và các diễn biến mới tại eo biển Hormuz.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.121 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.128 USD/ounce.

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Hôm nay, ngày 11/7/2026 giá vàng trong nước đứng yên sát 150 triệu đồng khi thị trường thế giới đi ngang.

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