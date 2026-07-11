Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11/07/2026 11:30

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhờ có Cát tinh nâng đỡ nên công việc luôn được hỗ trợ tới nơi tới chốn. Mặc dù trong quá trình làm việc khó tránh khỏi những thách thức đặt ra song bản mệnh vẫn không ngại chuyển chúng thành cơ hội thăng tiến. Con giáp này có nguồn thu nhập chính ổn định và có các khoản thu nhập khác từ công việc tay trái, dó đó có thể chi tiêu thoải mái hơn. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này nhận tín hiệu khởi sắc. Sự hỗ trợ của Tam Hợp mà mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy luôn hài hòa, êm ấm. Tưởng như người ấy thay lòng nhưng nửa kia lại hồi tâm chuyển ý và dành tình cảm nhiều hơn cho bạn. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, từ đó có chức vụ tốt hơn. Nếu bạn lên kế hoạch thay đổi công việc thì đây cũng là khoảng thời gian phù hợp giúp bạn tìm được công ty phù hợp với sức mình để phát triển và thể hiện năng lực cá nhân. Nhìn chung thì người tuổi Dần có tình hình tài chính ở trạng thái ổn định. 

Với những ai đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy ngày một gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và đôi bên thêm hiểu về nhau. Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì bạn biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu. Thời gian này bạn cũng đang tập trung phát triển bản thân chứ không chỉ đau đáu tìm một ai đó đồng hành nữa.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thật thà, chính trực và rất chịu thương chịu khó. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người cầm tinh con gà cũng cố gắng hết sức để cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Đường đời tuổi Dậu thường gặp bạn lành và nhiều quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi, người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn không ngờ tới, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuổi Dậu nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/7-13/7), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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