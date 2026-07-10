Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục

Sao quốc tế 10/07/2026 18:30

Không chỉ gây chú ý nhờ thành tích phát sóng, Chó hoang và xương còn nhận được nhiều lời khen nhờ nội dung giàu cảm xúc, cách xây dựng nhân vật có chiều sâu cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

Bộ phim tình cảm hiện đại "Chó hoang và xương" do Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long đóng chính đã tạo được hiệu ứng tích cực ngay khi lên sóng. Tác phẩm phát trên Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) đạt rating tập đầu 0,66%, đứng đầu nhóm phim phát sóng trên các đài truyền hình cấp tỉnh. Đây cũng là phim có thành tích rating tập đầu cao nhất trên đài vệ tinh trong năm 2026, vượt qua kỷ lục trước đó của Mật ngữ kỷ do Chung Hán Lương và Chu Châu đóng chính.

Không chỉ gây chú ý nhờ thành tích phát sóng, Chó hoang và xương còn nhận được nhiều lời khen nhờ nội dung giàu cảm xúc, cách xây dựng nhân vật có chiều sâu cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục - Ảnh 1

Phim xoay quanh Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) và Trần Dị (Tống Uy Long), hai người không cùng huyết thống nhưng từng có quãng thời gian tuổi thơ nương tựa vào nhau. Mẹ của Miêu Tĩnh vốn là người thực dụng, ham hư vinh, sau đó đến chung sống với cha của Trần Dị. Ban đầu, hai đứa trẻ xem nhau như người xa lạ, thậm chí đề phòng đối phương. Tuy nhiên, khi phát hiện Trần Dị thường xuyên bị cha bạo hành, Miêu Tĩnh dần cảm thông và trở thành người duy nhất quan tâm, bảo vệ anh.

Tuổi thơ của Trần Dị gắn với những tổn thương khi bị cha kiểm soát, đối xử khắc nghiệt. Người cha nghi ngờ vợ phản bội và không tin Trần Dị là con ruột nên luôn tìm cách áp đặt, thậm chí cản trở ước mơ thi vào học viện cảnh sát của con trai. Trong một lần tranh cãi, ông qua đời sau cơn đột quỵ, để lại Trần Dị đối mặt với cuộc sống khó khăn.

Biến cố tiếp tục xảy đến khi mẹ Miêu Tĩnh liên quan đến một vụ lừa đảo, bỏ trốn và để lại nhiều khoản nợ. Căn nhà của Trần Dị cũng bị đem cầm cố, khiến hai người rơi vào cảnh thiếu thốn. Để trang trải cuộc sống, Trần Dị phải đi nhặt ve chai, còn Miêu Tĩnh vừa học vừa kiếm tiền bằng những công việc nhỏ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.

Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục - Ảnh 2

Điểm đáng chú ý của Chó hoang và xương là phim không vội khai thác chuyện tình cảm giữa nam nữ chính. Những tập đầu tập trung khắc họa quá trình hai nhân vật cùng trưởng thành, vượt qua tổn thương gia đình và học cách dựa vào nhau. Cách phát triển chậm rãi này giúp mối quan hệ giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh trở nên tự nhiên hơn, tránh cảm giác gượng ép trong mô-típ "anh em không cùng huyết thống".

Ngoài nội dung, bộ phim còn được đánh giá cao về phần hình ảnh khi tái hiện bối cảnh thành phố đầu những năm 2000 với trang phục, đạo cụ và không khí đời sống mang đậm dấu ấn thời gian.

Về diễn xuất, Trương Tịnh Nghi nhận được nhiều lời khen khi thể hiện thành công hình ảnh Miêu Tĩnh dịu dàng nhưng mạnh mẽ, giàu lòng trắc ẩn. Trong khi đó, Tống Uy Long cho thấy sự tiến bộ khi hóa thân thành Trần Dị gai góc, tổn thương nhưng luôn khao khát được yêu thương.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên trẻ cùng câu chuyện chữa lành về những con người từng chịu nhiều mất mát đã giúp Chó hoang và xương nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên màn ảnh Hoa ngữ.

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

Ngay từ những tập đầu, Chó Hoang và Xương đi theo mô-típ quen thuộc của phim thanh xuân khi hai nhân vật chính đều mang quá khứ tổn thương và tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu. Công thức này vốn không còn mới trên màn ảnh Hoa ngữ, khiến bộ phim sớm bị nhận xét thiếu đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Uy Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Thiên Hương' gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long bị chê diễn xuất lép vế trước nhan sắc

'Thiên Hương' gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long bị chê diễn xuất lép vế trước nhan sắc

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây chú ý trong phim 'Chó hoang và xương'

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây chú ý trong phim 'Chó hoang và xương'

Là 'thần nhan' lứa sinh 95, Tống Uy Long có 5 phim thất bại liên tiếp, fan yêu cầu giải nghệ

Là 'thần nhan' lứa sinh 95, Tống Uy Long có 5 phim thất bại liên tiếp, fan yêu cầu giải nghệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời đúng ngày 11/7/2026

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời đúng ngày 11/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vương Lực Hoành có động thái đanh thép sau sự cố rách mặt phải khâu 39 mũi

Vương Lực Hoành có động thái đanh thép sau sự cố rách mặt phải khâu 39 mũi

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ bước xuống xe rồi nằm giữa đường cao tốc bất chấp nguy hiểm khiến dân mạng xôn xao

Người phụ nữ bước xuống xe rồi nằm giữa đường cao tốc bất chấp nguy hiểm khiến dân mạng xôn xao

Video 2 giờ 29 phút trước
Hé lộ loạt ảnh hiếm của cố ca sĩ Phi Nhung bên dàn tri kỷ Hoài Linh, Mạnh Quỳnh

Hé lộ loạt ảnh hiếm của cố ca sĩ Phi Nhung bên dàn tri kỷ Hoài Linh, Mạnh Quỳnh

Hậu trường 2 giờ 42 phút trước
Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Chân dung nữ diễn viên qua đời 3 tháng nhưng không ai biết

Chân dung nữ diễn viên qua đời 3 tháng nhưng không ai biết

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/7/2026, Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Tử vi thứ Bảy 11/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 11/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7/2026: Bất tăng trở lại, vàng SJC lên sát 150 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Lực Hoành có động thái đanh thép sau sự cố rách mặt phải khâu 39 mũi

Vương Lực Hoành có động thái đanh thép sau sự cố rách mặt phải khâu 39 mũi

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Chân dung nữ diễn viên qua đời 3 tháng nhưng không ai biết

Chân dung nữ diễn viên qua đời 3 tháng nhưng không ai biết

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi