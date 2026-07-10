Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục

Sao quốc tế 10/07/2026 18:30

Không chỉ gây chú ý nhờ thành tích phát sóng, Chó hoang và xương còn nhận được nhiều lời khen nhờ nội dung giàu cảm xúc, cách xây dựng nhân vật có chiều sâu cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

Bộ phim tình cảm hiện đại "Chó hoang và xương" do Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long đóng chính đã tạo được hiệu ứng tích cực ngay khi lên sóng. Tác phẩm phát trên Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) đạt rating tập đầu 0,66%, đứng đầu nhóm phim phát sóng trên các đài truyền hình cấp tỉnh. Đây cũng là phim có thành tích rating tập đầu cao nhất trên đài vệ tinh trong năm 2026, vượt qua kỷ lục trước đó của Mật ngữ kỷ do Chung Hán Lương và Chu Châu đóng chính.

Không chỉ gây chú ý nhờ thành tích phát sóng, Chó hoang và xương còn nhận được nhiều lời khen nhờ nội dung giàu cảm xúc, cách xây dựng nhân vật có chiều sâu cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục - Ảnh 1

Phim xoay quanh Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) và Trần Dị (Tống Uy Long), hai người không cùng huyết thống nhưng từng có quãng thời gian tuổi thơ nương tựa vào nhau. Mẹ của Miêu Tĩnh vốn là người thực dụng, ham hư vinh, sau đó đến chung sống với cha của Trần Dị. Ban đầu, hai đứa trẻ xem nhau như người xa lạ, thậm chí đề phòng đối phương. Tuy nhiên, khi phát hiện Trần Dị thường xuyên bị cha bạo hành, Miêu Tĩnh dần cảm thông và trở thành người duy nhất quan tâm, bảo vệ anh.

Tuổi thơ của Trần Dị gắn với những tổn thương khi bị cha kiểm soát, đối xử khắc nghiệt. Người cha nghi ngờ vợ phản bội và không tin Trần Dị là con ruột nên luôn tìm cách áp đặt, thậm chí cản trở ước mơ thi vào học viện cảnh sát của con trai. Trong một lần tranh cãi, ông qua đời sau cơn đột quỵ, để lại Trần Dị đối mặt với cuộc sống khó khăn.

Biến cố tiếp tục xảy đến khi mẹ Miêu Tĩnh liên quan đến một vụ lừa đảo, bỏ trốn và để lại nhiều khoản nợ. Căn nhà của Trần Dị cũng bị đem cầm cố, khiến hai người rơi vào cảnh thiếu thốn. Để trang trải cuộc sống, Trần Dị phải đi nhặt ve chai, còn Miêu Tĩnh vừa học vừa kiếm tiền bằng những công việc nhỏ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.

Phim của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long vừa ra mắt đã phá kỷ lục - Ảnh 2

Điểm đáng chú ý của Chó hoang và xương là phim không vội khai thác chuyện tình cảm giữa nam nữ chính. Những tập đầu tập trung khắc họa quá trình hai nhân vật cùng trưởng thành, vượt qua tổn thương gia đình và học cách dựa vào nhau. Cách phát triển chậm rãi này giúp mối quan hệ giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh trở nên tự nhiên hơn, tránh cảm giác gượng ép trong mô-típ "anh em không cùng huyết thống".

Ngoài nội dung, bộ phim còn được đánh giá cao về phần hình ảnh khi tái hiện bối cảnh thành phố đầu những năm 2000 với trang phục, đạo cụ và không khí đời sống mang đậm dấu ấn thời gian.

Về diễn xuất, Trương Tịnh Nghi nhận được nhiều lời khen khi thể hiện thành công hình ảnh Miêu Tĩnh dịu dàng nhưng mạnh mẽ, giàu lòng trắc ẩn. Trong khi đó, Tống Uy Long cho thấy sự tiến bộ khi hóa thân thành Trần Dị gai góc, tổn thương nhưng luôn khao khát được yêu thương.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên trẻ cùng câu chuyện chữa lành về những con người từng chịu nhiều mất mát đã giúp Chó hoang và xương nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên màn ảnh Hoa ngữ.

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

Ngay từ những tập đầu, Chó Hoang và Xương đi theo mô-típ quen thuộc của phim thanh xuân khi hai nhân vật chính đều mang quá khứ tổn thương và tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu. Công thức này vốn không còn mới trên màn ảnh Hoa ngữ, khiến bộ phim sớm bị nhận xét thiếu đột phá.

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