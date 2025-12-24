Tống Vỹ Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Thời đại học, cô từng có mối tình đơn phương ngọt ngào nhưng đầy thử thách với Trang Tự (Lại Vĩ Minh), chàng trai tài năng, ít nói nhưng xuất chúng. Khi bước chân vào công việc, Hy Quang gặp Lâm Tự Sâm, một chuyên gia chuyển từ ngành ngoại khoa sang lĩnh vực năng lượng mặt trời. Dù ban đầu có những hiểu lầm, nhưng ánh sáng lạc quan như "mặt trời nhỏ" của Hy Quang vẫn khiến Tự Sâm say đắm.

Bộ phim “Tôi như ánh dương rạng rỡ” kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) và Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch). Nữ chính Hy Quang vốn là một nữ sinh đại học hoạt bát, lạc quan và đầy năng lượng. Sau khi trải qua hành trình trưởng thành đáng nhớ nhưng cũng đầy xót xa trên ghế giảng đường, cô bước vào cuộc sống công sở, bỏ lại sau đó những năm tháng thanh xuân tiếc nuối.

Tình yêu chân thành và sự ủng hộ hết lòng của Tự Sâm giúp Hy Quang xua tan những tiếc nuối thời trẻ, dám mở lòng đón nhận tình yêu mình hằng mong muốn. Từ một cô gái tự do, lười biếng, Hy Quang trở nên trưởng thành hơn với mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, kiên định theo đuổi, và cuối cùng gặt hái được tình yêu, tình bạn, hiện thực hóa ước mơ và hoàn thiện bản thân.

Nội dung “Tôi như ánh dương rạng rỡ” khắc họa rõ nét câu nói: “đôi lúc buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc”. Bộ phim không tập trung vào những chi tiết tranh đua, toan tính trong tình yêu hay cuộc sống, mà nhẹ nhàng kể câu chuyện bằng giọng văn trẻ trung: có sai lầm, có ấm ức, nhưng cuối cùng sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn luôn được yêu thích vì chúng mở ra một thế giới nhẹ nhàng, lãng mạn cho giới trẻ. Đó là nơi người trẻ có thể mơ mộng: mơ về một người bạn trai lý tưởng, mơ về khả năng tỏa sáng trong công việc, mơ về một cuộc sống ít lo toan. Những giấc mơ này giúp thỏa mãn nhu cầu giải trí và nghỉ ngơi tinh thần, nhất là sau những áp lực và mệt mỏi hàng ngày.

Tống Uy Long vào vai Lâm Tự Sâm, chàng trai điển trai, hiền lành và đáng tin cậy, mang đến hình ảnh nam chính vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, dễ khiến khán giả đồng cảm. Sự biểu cảm tinh tế cùng cách thể hiện cảm xúc tự nhiên giúp nhân vật trở nên chân thật, dù vẫn nằm trong thế giới lãng mạn của phim.

Triệu Kim Mạch hóa thân thành Nhiếp Hy Quang, cô nữ sinh năng động, lạc quan và giàu nội tâm. Từ ánh mắt rạng rỡ đến những khoảnh khắc tinh nghịch, cô truyền tải trọn vẹn sự trong sáng, nhiệt huyết và những rung động đầu đời của nhân vật. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên tạo nên những cảnh tình cảm vừa ngọt ngào vừa chân thực, giúp câu chuyện tình yêu thêm phần thu hút và dễ đồng cảm.