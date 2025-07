Anh Đào Hổ Phách gây thất vọng, Triệu Kim Mạch lẫn Trương Lăng Hách bị 'lệch pha'

"Anh đào hổ phách" là dự án do Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đóng chính. Phim lấy bối cảnh những năm 90, kể câu chuyện tình yêu kéo dài nhiều năm giữa Lâm Kỳ Lạc (Triệu Kim Mạch) và Tưởng Kiều Tây (Trương Lăng Hách). Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vân Trụ, lấy bối cảnh những năm 1990. Tạo hình của diễn viên đều hợp với mốc thời gian.

Sự đứt gãy trong nhịp kể, thiếu bước đệm cảm xúc và chuyển cảnh đột ngột từ thời niên thiếu sang tuổi trưởng thành khiến khán giả không thể nhập tâm. Các chi tiết tình cảm phát triển quá nhanh và thiếu logic như việc một cô bé lớp 4 động lòng sau 1 học kỳ rồi nhớ nhung suốt 5 năm mà không có phản hồi.

Về diễn xuất, cả Triệu Kim Mạch lẫn Trương Lăng Hách đều không đáp ứng được kỳ vọng. Triệu Kim Mạch vẫn giữ được vẻ ngoài phù hợp với hình tượng nữ sinh nhưng cách cô thể hiện cảm xúc lại rất gượng gạo. Gương mặt thiếu biểu cảm trong cả những cảnh cảm động lẫn xung đột khiến nhiều khán giả cảm thấy như cô đang bị "ép diễn", không khác là bao so với thời đóng Giữa Cơn Bão Tuyết hay Độ Hoa Niên.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách lại khiến khán giả thất vọng với ngoại hình và diễn xuất "lệch pha". Gương mặt trưởng thành, phong thái quá người lớn khiến Trương Lăng Hách không hợp vai học sinh cấp 3, nhiều người còn ví von anh và Triệu Kim Mạch như "chú - cháu" vì sự chênh lệch ngoại hình quá rõ.

Một số tình tiết bị khán giả chê như trẻ con, thiếu cao trào, khá buồn tẻ. Tình tiết chuyển biến cảm xúc trong phim bị cho là gượng ép, thiếu logic và không được dẫn dắt hợp lý.

Trương Lăng Hách có vẻ ngoài già dặn, khác xa so với một học sinh cấp 3. Có ý kiến cho rằng nam tài tử nhìn giống sinh viên đại học năm cuối hơn là một học sinh.

Ngược lại, Triệu Kim Mạch mang đến cảm giác quá non nớt, thiếu sức hút cần thiết của một nữ chính phim ngôn tình. Những lý do này cho thấy, "Anh đào hổ phách" đang khá lép vế so với những bộ phim cùng chủ đề khác. Tuy nhiên, một số ý kiến khán giả cho rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của phim. Dự án có thể bứt phá hơn ở những tập tiếp theo.