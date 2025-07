Hoắc Kiến Hoa đi chơi với bạn bè mà không có Lâm Tâm Như

Từ đầu năm, Hoắc Kiến Hoa chỉ xuất hiện trong bộ phim truyền hình Đài Loan Forget You Not của Netflix do Rene Liu đạo diễn, vào vai chồng của nhân vật Tạ Dĩnh Hiên với tư cách là một khách mời.

Mới đây, Hoắc Kiến Hoa trông rất vui vẻ, hào hứng khi dùng bữa tối với bạn bè tại một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Theo người chụp ảnh, diễn viên mặt đỏ bừng, tay cầm ly rượu, nâng lên hạ xuống rất hào hứng. Sau khi phát hiện ra có người chụp hình mình, anh chủ động tiến lại bàn đó và mời bia họ, chụp ảnh cùng họ. Người đăng ảnh khen ngợi Hoắc Kiến Hoa là người hiền lành, chu đáo và không hề có chút phong thái kiêu ngạo của ngôi sao. Năm ngoái, nhiều người phàn nàn diễn viên đã tăng cân đáng kể sau thời gian ở nhà chăm sóc con cái. Tuy nhiên, trong loạt ảnh hiện tại, anh gầy đi. Hoắc Kiến Hoa đang trong thời gian nghỉ ngơi, tập trung cho gia đình. Hồi tháng 5, vợ anh - Lâm Tâm Như chia sẻ một bức ảnh tự tay vẽ trên mạng xã hội, kèm theo chú thích: "Niềm hạnh phúc nhỏ bé của cuối tuần là được vẽ tranh cùng anh". Bức tranh cô vẽ hai người cạnh nhau toát lên niềm hạnh phúc giản dị, cho thấy hôn nhân yên ấm. Từ đầu năm, Hoắc Kiến Hoa chỉ xuất hiện trong bộ phim truyền hình Đài Loan Forget You Not của Netflix do Rene Liu đạo diễn, vào vai chồng của nhân vật Tạ Dĩnh Hiên với tư cách là một khách mời. Anh chưa công khai bất cứ dự án lớn nào. Trước tin đồn sắp tái xuất, anh không chia sẻ gì. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn vào tháng 7/2016. Sau khi bé Cá Heo Nhỏ ra đời, nam diễn viên hạn chế đóng phim, chủ yếu ở nhà đưa đón con đi học, kèm cặp làm bài tập. Anh còn đi chợ mua đồ ăn, không ngần ngại mặc cả với người bán hàng. Gần đây, sao nam người Đài Loan (Trung Quốc) trở lại màn ảnh với bộ phim "Cha quên, con nhớ". Vai diễn luật sư đã giúp Hoắc Kiến Hoa gây sốt màn ảnh với ngoại hình điển trai, lịch lãm và diễn xuất tự nhiên, ấn tượng. Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' với khả năng diễn xuất trong phim 'Cha quên, con nhớ' Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Hoắc Kiến Hoa đang từng bước khôi phục lại danh tiếng, ghi điểm với khán giả nhờ khả năng diễn xuất tốt.