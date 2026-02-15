Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 15/02/2026 11:00

Năm 2025 vừa qua có thể xem là hành trình 'lội ngược dòng' đầy ấn tượng của Triệu Lộ Tư. Với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng', cô được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình Trung Quốc đại lục xuất sắc, đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ sau quãng thời gian nhiều sóng gió.

Không chỉ khẳng định thực lực diễn xuất, Triệu Lộ Tư còn cho thấy sức bật đáng kinh ngạc về mặt thương mại khi liên tục nhận hợp đồng quảng cáo sau khi ký kết với công ty quản lý mới.

Đầu tháng 1.2026, Triệu Lộ Tư chính thức trở thành đại diện thương hiệu cho hãng mỹ phẩm nội địa Pechoin. Chỉ trong 3 ngày đầu, doanh thu đã vượt 48 triệu nhân dân tệ (180 tỉ đồng) ; chưa đầy một tháng sau, con số này tăng 98%, chạm mốc 376 triệu nhân dân tệ(1.415 tỉ đồng)- thành tích khiến giới chuyên môn phải chú ý.

Trên nền tảng Douyin, tổng lượt xem liên quan đến cô vượt 180 tỉ, đưa cô vào nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu. Ở tuổi 27, Triệu Lộ Tư được đánh giá là một trong những nữ diễn viên sau 1995 có giá trị thương mại nổi bật nhất hiện nay.

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' - Ảnh 1

Ít ai biết rằng trước đó, cô từng trải qua một năm đầy biến động. Khi tham gia dự án "Tình nhân", khối lượng công việc dày đặc khiến sức khỏe suy giảm, đoàn phim buộc phải tạm dừng.

Tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ khiến tương lai sự nghiệp của cô bị đặt dấu hỏi lớn, thậm chí có thời điểm cô tuyên bố hợp đồng kéo dài đến năm 2030 có thể ảnh hưởng những năm tháng đỉnh cao của mình.

Giữa áp lực dư luận, Triệu Lộ Tư còn quyết định xóa tài khoản Weibo với hơn 30 triệu người theo dõi để chặn đứng làn sóng thông tin tiêu cực bị lan truyền có chủ đích. Bước đi táo bạo này giúp hình ảnh của cô dần được "làm sạch", tạo tiền đề cho màn trở lại ngoạn mục.

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' - Ảnh 2

Sau khi gia nhập Tiger Whale Entertainment, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thực sự bước sang trang mới. Từ thành tích phim ảnh, sức hút quảng cáo cho đến độ phủ sóng trên mạng xã hội, cô cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao trẻ biết cách vượt qua khủng hoảng để tái sinh mạnh mẽ.

Thành công hiện tại không chỉ là con số doanh thu hay lượt xem, mà còn là minh chứng cho sự kiên định và chiến lược đúng đắn trên hành trình khẳng định vị thế của một trong những gương mặt sáng giá nhất màn ảnh Hoa ngữ thế hệ mới.

Những ngày gần đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện với phong cách trong trẻo, mang màu sắc tươi tắn bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Đi kèm với đó là các bức ảnh thời thơ ấu được đặt cạnh, tạo nên sự so sánh thú vị và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

