Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Sự việc bắt nguồn từ bài đăng lúc 2h sáng của Vương Hạc Đệ sau khi tập cuối chương trình phát sóng ngày 22.5. Nam diễn viên cho biết anh thực sự cảm thấy không thoải mái sau khi đọc phản hồi của khán giả. Nhiều người cho rằng anh đang nhắc đến phân đoạn các nghệ sĩ trao giải vui cho nhau trong show.

Gần đây, hàng loạt từ khóa liên quan đến Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt leo top tìm kiếm Weibo sau ồn ào từ chương trình “Quán trọ thân thương 2026”. Đáng chú ý, cụm từ “Vương Hạc Đệ - Thẩm Nguyệt, tạm biệt tình bạn” thu hút hàng triệu lượt đọc, khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ kéo dài 9 năm của hai nghệ sĩ.

Ở phần này, Vương Hạc Đệ nhận giải “Cậu chỉ là Vương Hạc Đệ”. Đặc biệt, khách mời Ngô Trạch Lâm còn nói: “Thật sự có một nhóm chat không có cậu”, đồng thời cố tình đọc chệch tên nam diễn viên thành “Vương Hạc Đáy”, mang hàm ý trêu chọc.

Sau bài đăng của Vương Hạc Đệ, tranh cãi nhanh chóng bùng nổ. Người hâm mộ nam diễn viên cho rằng đây là hành động mang tính bắt nạt. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình bị chỉ trích, trong đó Thẩm Nguyệt chịu phản ứng dữ dội dù cô không phải người trực tiếp nói câu đùa gây tranh cãi.

Tuy nhiên, sau khi Thẩm Nguyệt đăng bài xin lỗi và giải thích vào sáng 23.5, dư luận bắt đầu đổi chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô bị công kích oan và lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Chỉ trong một ngày, tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ mất hơn 100.000 người theo dõi, trong khi Thẩm Nguyệt tăng thêm hơn 130.000 fan mới, vượt mốc 15 triệu lượt theo dõi.

Thẩm Nguyệt sinh năm 1997, nổi tiếng từ bộ phim “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp”. Cô và Vương Hạc Đệ từng hợp tác trong “Vườn sao băng” bản Trung năm 2018 và trở thành đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Từ hậu trường phim ảnh đến các chương trình thực tế, cả hai luôn được khán giả yêu mến bởi sự thân thiết và tương tác tự nhiên.

Đầu năm 2026, màn tái hợp của họ trong “Quán trọ thân thương” từng nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, chỉ một bài đăng giữa đêm của Vương Hạc Đệ đã khiến tình bạn kéo dài gần một thập kỷ đứng trước làn sóng tranh cãi lớn từ công chúng.