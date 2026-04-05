Phim “Tướng môn độc hậu” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Thiên Sơn Trà Khách, xoay quanh nhân vật Thẩm Diệu – tiểu thư nhà tướng đem lòng yêu và kết hôn với Định vương. Tuy nhiên, nàng bị lợi dụng gia thế và binh quyền, khiến cả Thẩm gia rơi vào bi kịch. Sau khi chết, Thẩm Diệu trọng sinh trở về năm 14 tuổi, quyết tâm thay đổi số phận, từng bước trả thù và nối lại duyên phận với Tạ Cảnh Hành – thế tử hầu gia.

Sau thời gian dài xuất hiện nhiều tin đồn về dàn diễn viên, ê-kíp “Tướng môn độc hậu” đã chính thức xác nhận cặp đôi chính là Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim có khả năng khai máy vào ngày 20.2, với dàn diễn viên chính không thay đổi. Lịch trình công việc trong tháng 2 của Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa cũng cho thấy khả năng cao cả hai sẽ tham gia đoàn phim trong thời gian này.

Theo thông tin từ ê-kíp, bộ phim đã chính thức công bố dàn diễn viên và bước vào giai đoạn ghi hình từ khoảng tháng 2/2026. Bên cạnh Vương Hạc Đệ, nữ chính Thẩm Diệu do Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, tạo hình của cặp đôi đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

Trong loạt ảnh hậu trường, Vương Hạc Đệ xuất hiện với trang phục đỏ nổi bật, kiểu dáng cổ trang truyền thống kết hợp cùng mái tóc buộc cao, toát lên vẻ ngoài vừa thư sinh vừa sắc sảo.

Thần thái trầm tĩnh, ánh nhìn có chiều sâu của nam diễn viên được nhận xét phù hợp với hình tượng thiếu niên anh hùng Tạ Cảnh Hành trong nguyên tác. Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình này giúp anh khắc họa rõ nét khí chất cao quý, lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút của nhân vật.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, việc lựa chọn diễn viên cũng làm dấy lên không ít tranh luận. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại về sự chênh lệch ngoại hình và cảm quan tuổi tác giữa Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phản ứng hóa học của cặp đôi trên màn ảnh. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng cần chờ đến khi phim lên sóng để đánh giá chính xác sự thể hiện của hai diễn viên.

Ở thời điểm hiện tại, Tướng Môn Độc Hậu vẫn đang trong quá trình ghi hình, chưa ấn định lịch phát sóng chính thức. Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng tạo hình của Vương Hạc Đệ đã góp phần giúp dự án sớm tạo được độ thảo luận ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm cổ trang đáng chú ý trong thời gian tới.