TP.HCM: Truy đuổi, bắt gọn kẻ táo tợn giật iPhone trên tay 2 bé gái

Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/4, Công an xã Bình Chánh đang tạm giữ, lấy lời khai Trần Minh Anh (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Một ngày trước, Công an xã Bình Chánh nhận tin báo của ông P.V.B. (ngụ địa phương) về việc hai con gái của ông bị cướp giật tài sản. Theo nội dung trình báo, tối 3/4, hai con gái của ông B. chở nhau bằng xe đạp, chạy trên hương lộ 11. Lúc này, 2 bé gái bị nam thanh niên áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Đối tượng Trần Minh Anh khi bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay khi nhận tin, Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét. Qua trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy biển số TP.HCM, di chuyển lẩn trốn về hướng tỉnh Tây Ninh với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các trinh sát đã lần theo dấu vết, phối hợp cùng Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) tổ chức vây bắt nghi phạm. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa phương. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Báo Thanh Niên. Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật là chiếc iPhone 14 Pro Max đã được cơ quan chức năng thu hồi nguyên vẹn. Công an xã Bình Chánh sau đó đã tiến hành thủ tục trao trả tài sản cho nạn nhân. Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ, em P.Q.A viết thư tay cảm ơn lực lượng công an đã không quản ngại đêm tối, nhanh chóng tìm lại tài sản quý giá cho gia đình. Nhận được điện thoại do công an trao trả, bé gái mừng rỡ, viết thư tay cảm ơn lực lượng cảnh sát đã bắt nhanh nghi phạm, thu hồi tài sản cho người dân.

