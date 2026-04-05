TP.HCM: Truy đuổi, bắt gọn kẻ táo tợn giật iPhone trên tay 2 bé gái

Đời sống 05/04/2026 11:27

Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/4, Công an xã Bình Chánh đang tạm giữ, lấy lời khai Trần Minh Anh (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Một ngày trước, Công an xã Bình Chánh nhận tin báo của ông P.V.B. (ngụ địa phương) về việc hai con gái của ông bị cướp giật tài sản. Theo nội dung trình báo, tối 3/4, hai con gái của ông B. chở nhau bằng xe đạp, chạy trên hương lộ 11. Lúc này, 2 bé gái bị nam thanh niên áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

TP.HCM: Truy đuổi, bắt gọn kẻ táo tợn giật iPhone trên tay 2 bé gái - Ảnh 1
Đối tượng Trần Minh Anh khi bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay khi nhận tin, Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét.

Qua trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy biển số TP.HCM, di chuyển lẩn trốn về hướng tỉnh Tây Ninh với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các trinh sát đã lần theo dấu vết, phối hợp cùng Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) tổ chức vây bắt nghi phạm. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa phương.

TP.HCM: Truy đuổi, bắt gọn kẻ táo tợn giật iPhone trên tay 2 bé gái - Ảnh 2
Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật là chiếc iPhone 14 Pro Max đã được cơ quan chức năng thu hồi nguyên vẹn. Công an xã Bình Chánh sau đó đã tiến hành thủ tục trao trả tài sản cho nạn nhân. Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ, em P.Q.A viết thư tay cảm ơn lực lượng công an đã không quản ngại đêm tối, nhanh chóng tìm lại tài sản quý giá cho gia đình.

Nhận được điện thoại do công an trao trả, bé gái mừng rỡ, viết thư tay cảm ơn lực lượng cảnh sát đã bắt nhanh nghi phạm, thu hồi tài sản cho người dân.

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp điện thoại tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong