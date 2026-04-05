TP.HCM: Truy đuổi, bắt gọn kẻ táo tợn giật iPhone trên tay 2 bé gái

Đời sống 05/04/2026 11:27

Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/4, Công an xã Bình Chánh đang tạm giữ, lấy lời khai Trần Minh Anh (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Một ngày trước, Công an xã Bình Chánh nhận tin báo của ông P.V.B. (ngụ địa phương) về việc hai con gái của ông bị cướp giật tài sản. Theo nội dung trình báo, tối 3/4, hai con gái của ông B. chở nhau bằng xe đạp, chạy trên hương lộ 11. Lúc này, 2 bé gái bị nam thanh niên áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Đối tượng Trần Minh Anh khi bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay khi nhận tin, Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào cuộc truy xét.

Qua trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy biển số TP.HCM, di chuyển lẩn trốn về hướng tỉnh Tây Ninh với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các trinh sát đã lần theo dấu vết, phối hợp cùng Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) tổ chức vây bắt nghi phạm. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa phương.

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Anh (26 tuổi, ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật là chiếc iPhone 14 Pro Max đã được cơ quan chức năng thu hồi nguyên vẹn. Công an xã Bình Chánh sau đó đã tiến hành thủ tục trao trả tài sản cho nạn nhân. Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ, em P.Q.A viết thư tay cảm ơn lực lượng công an đã không quản ngại đêm tối, nhanh chóng tìm lại tài sản quý giá cho gia đình.

Nhận được điện thoại do công an trao trả, bé gái mừng rỡ, viết thư tay cảm ơn lực lượng cảnh sát đã bắt nhanh nghi phạm, thu hồi tài sản cho người dân.

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường