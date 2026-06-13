Đây được xem là một bước điều chỉnh mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều năm qua thường xuyên xảy ra tranh cãi xoay quanh vấn đề “phiên vị” giữa các nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 10/7/2026, cách ghi tên diễn viên trong các bộ phim truyền hình và phim trực tuyến tại Trung Quốc sẽ có sự thay đổi đáng kể. Thay vì sắp xếp dựa trên mức độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng hay vị thế trong ngành giải trí như trước đây, tên các nghệ sĩ trong cùng một nhóm danh xưng sẽ được xếp theo thứ tự số nét trong họ tên pháp lý.

Theo quy định, các đoàn phim chỉ được phép sử dụng ba nhóm danh xưng chính thức gồm “Diễn viên chính”, “Diễn viên đặc biệt” và “Diễn viên tham gia”. Những cách gọi từng phổ biến như “đồng diễn viên chính”, “khách mời đặc biệt” hay “hữu nghị diễn xuất” sẽ không còn được chấp nhận trong hệ thống giới thiệu tác phẩm.

Đáng chú ý, số lượng nghệ sĩ được ghi danh dưới danh xưng “Diễn viên đặc biệt” cũng sẽ bị giới hạn nhằm tránh tình trạng lạm dụng danh hiệu và gây mất cân bằng trong cách ghi nhận vai trò.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở quy tắc sắp xếp tên. Nếu trước đây vị trí xuất hiện trên poster, trailer hay phần giới thiệu phản ánh phần nào độ nổi tiếng của nghệ sĩ, thì nay thứ tự sẽ được xác định hoàn toàn theo họ tên pháp lý. Trong trường hợp trùng số nét, hệ thống sẽ tiếp tục so sánh ký tự tiếp theo để phân định thứ tự.

Quy định mới ngay lập tức tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cách tiếp cận công bằng hơn, giúp hạn chế những tranh cãi kéo dài giữa các nhóm người hâm mộ về vị trí của thần tượng.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, không ít dự án phim từng rơi vào tình trạng căng thẳng vì vấn đề thứ tự tên diễn viên. Một số trường hợp thậm chí khiến đoàn phim phải điều chỉnh poster hoặc thay đổi chiến dịch quảng bá do áp lực từ fan, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất.

Ngoài quy tắc xếp tên, cơ quan quản lý cũng yêu cầu diễn viên sử dụng tên thật khi giới thiệu tác phẩm. Trường hợp dùng nghệ danh phải ghi rõ theo định dạng “tên thật (nghệ danh)”. Quy định này áp dụng đồng bộ trên poster, trailer và các nền tảng truyền thông nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Dù vẫn còn ý kiến trái chiều, nhiều chuyên gia cho rằng đây là bước đi cần thiết để giảm bớt các tranh cãi ngoài chuyên môn, từ đó giúp ngành phim ảnh tập trung hơn vào chất lượng tác phẩm và năng lực diễn xuất thực sự của nghệ sĩ.