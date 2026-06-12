Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Phim 'Mạc ly' đã chính thức ra mắt vào ngày 9.6. Ngay trong ngày đầu phát sóng, bộ phim đã có độ hot vượt mốc 25.000 điểm và thu hút tới 31 thương hiệu quảng cáo chỉ sau 5 tập đầu, lập kỷ lục mới trên Tencent và trở thành quán quân về khả năng thu hút tài trợ trong năm nay.

Bộ phim cổ trang "Mạc Ly" chính thức lên sóng từ ngày 9/6 và nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ.

Chỉ trong ngày đầu phát sóng, tác phẩm đã vượt mốc 25.000 điểm nhiệt trên Tencent, đồng thời thu hút 31 thương hiệu quảng cáo sau 5 tập đầu tiên. Thành tích này giúp phim lập kỷ lục mới trên nền tảng và trở thành dự án có khả năng hút tài trợ ấn tượng nhất năm nay.

Dù phát sóng vào khung giờ trưa và chưa tạo được độ thảo luận vượt trội như "Kiều Sở" của Trần Đô Linh, "Mạc Ly" vẫn nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phần hình ảnh được đánh giá chân thực, không lạm dụng các hiệu ứng làm đẹp quá đà. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi nhận được nhiều lời khen nhờ phản ứng hóa học tự nhiên và cuốn hút.

Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai Diệp Ly, cô gái sống tại thư viện Ly Sơn suốt 8 năm sau khi cha mẹ chia tay. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi trở thành vương phi của Định vương Mặc Tu Nghiêu do Thừa Lỗi thủ vai. Mang trong mình quá khứ nhiều biến cố và thương tật sau chiến tranh, Mặc Tu Nghiêu từng bị không ít người xem thường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mối nhân duyên giữa anh và Diệp Ly đã được gieo từ nhiều năm trước.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu theo mô-típ “cưới trước yêu sau”, phim còn gây tò mò với những bí mật xoay quanh thân thế và quá khứ của Diệp Ly. Dù nhịp phim ban đầu còn chậm, các tình tiết bí ẩn cùng hành trình phát triển tình cảm của cặp đôi chính vẫn đủ sức giữ chân người xem.

Với màn khởi đầu ấn tượng, "Mạc Ly" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm cổ trang nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao? Gần đây, khán giả Trung Quốc bùng nổ tranh luận khi biên kịch Mông Kỳ Kỳ bất ngờ đăng tải bài viết dài, công khai chỉ trích nữ diễn viên Bạch Lộc liên quan đến dự án phim cổ trang "Mạc Ly".

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