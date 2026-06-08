Bạch Lộc xuất hiện trên bìa Madame Figaro với thiết kế của nhà mốt Việt

Sao quốc tế 08/06/2026 13:09

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Bạch Lộc gây chú ý với thiết kế của Phan Huy xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang nổi tiếng Madame Figaro China.

Bộ trang phục được Bạch Lộc lựa chọn thuộc bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture mang tên “Cành vàng lá ngọc”, từng được Phan Huy giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris 2026. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiến trúc triều Nguyễn, kết hợp giữa giá trị di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Theo nhà thiết kế Phan Huy, chiếc đầm dạ hội quây ngực được thực hiện trên nền màu nude champagne thanh lịch. Thiết kế nổi bật nhờ các chi tiết thêu thủ công tinh xảo, phom váy bồng bềnh cùng hình ảnh chiếc lọng truyền thống được tái hiện theo tinh thần hiện đại. Tổng thể trang phục vừa tôn lên vẻ nữ tính, sang trọng của Bạch Lộc, vừa truyền tải thông điệp về nghệ thuật thủ công và bản sắc văn hóa Việt.

Bạch Lộc xuất hiện trên bìa Madame Figaro với thiết kế của nhà mốt Việt - Ảnh 1Bạch Lộc xuất hiện trên bìa Madame Figaro với thiết kế của nhà mốt Việt - Ảnh 2

Không chỉ Bạch Lộc, nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ cũng lựa chọn các thiết kế trong bộ sưu tập “Cành vàng lá ngọc”. Diễn viên Triệu Lộ Tư từng diện hai mẫu váy nổi bật của bộ sưu tập. Một thiết kế sử dụng kỹ thuật xử lý lưới co giãn kết hợp đính kết thủ công và hạt cườm đồng màu tạo hiệu ứng ánh sáng tinh tế. Thiết kế còn lại gây ấn tượng với 350 cánh hoa được đính hoàn toàn bằng tay trên phần thân váy lệch vai.

Trong khi đó, Phạm Băng Băng lựa chọn hai mẫu đầm mang phong cách quý phái. Một thiết kế nổi bật với những bông hoa 3D bằng chất liệu voile xếp tầng chuyển sắc từ trắng sang tím, được nữ diễn viên mặc tại một sự kiện ở Thái Lan. Mẫu còn lại mang phom dáng cột tối giản với gam màu taupe trung tính, được đính kết hàng ngàn viên đá và pha lê thủ công, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Bạch Lộc xuất hiện trên bìa Madame Figaro với thiết kế của nhà mốt Việt - Ảnh 3Bạch Lộc xuất hiện trên bìa Madame Figaro với thiết kế của nhà mốt Việt - Ảnh 4

Tại Liên hoan phim Cannes 2026, diễn viên Châu Dã cũng xuất hiện trong một thiết kế thuộc bộ sưu tập này với gam màu xám bồ câu, phần thân trên ôm sát cùng chân váy tulle nhiều lớp mềm mại.

Theo Phan Huy, có 5 thiết kế trong bộ sưu tập “Cành vàng lá ngọc” được lựa chọn giới thiệu trên Vogue Hong Kong. Trước đó, các sáng tạo của anh cũng từng xuất hiện trên nhiều ấn phẩm quốc tế như Vogue Singapore, Vogue Netherlands và Vogue Arabia. Việc liên tiếp được các tạp chí thời trang uy tín lựa chọn góp phần khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của nhà thiết kế Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

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