Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Chủ đề “idol đi đóng phim, diễn viên đi ca hát” đang trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Weibo sau khi nam diễn viên Trương Bân Bân tiết lộ kế hoạch đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc trong thời gian tới.

Những năm gần đây, khán giả dễ dàng bắt gặp nhiều diễn viên nổi tiếng xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, lễ hội ca nhạc hoặc chương trình biểu diễn trực tiếp. Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề hay Thành Nghị là những cái tên thường xuyên gây chú ý với các tiết mục ca hát bên cạnh hoạt động diễn xuất. Một số nghệ sĩ còn phát hành sản phẩm âm nhạc riêng hoặc tổ chức các buổi fan concert để giao lưu với người hâm mộ. Sự dịch chuyển này cho thấy mô hình nghệ sĩ "toàn năng" đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của ngành giải trí hiện đại. Nếu trước đây diễn viên và ca sĩ được xem là hai lĩnh vực tương đối độc lập thì hiện nay ranh giới giữa chúng ngày càng mờ nhạt. Các công ty quản lý không chỉ muốn nghệ sĩ thành công ở một lĩnh vực mà còn có khả năng hoạt động đa dạng, từ phim ảnh, âm nhạc cho đến chương trình thực tế và quảng cáo thương hiệu.

Tuy nhiên, điều công chúng quan tâm không nằm ở việc nghệ sĩ xuất thân từ lĩnh vực nào mà là năng lực thực sự của họ. Một diễn viên hoàn toàn có thể được công nhận trên sân khấu ca nhạc nếu sở hữu giọng hát tốt và khả năng trình diễn thuyết phục. Ngược lại, các thần tượng âm nhạc cũng có thể trở thành diễn viên nếu chứng minh được thực lực qua những vai diễn chất lượng.

Thực tế cho thấy không phải mọi trường hợp lấn sân đều nhận được sự ủng hộ. Một số diễn viên bị đánh giá có khả năng ca hát ở mức trung bình nhưng vẫn xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn, làm dấy lên nhiều tranh luận. Tương tự, không ít thần tượng chuyển hướng sang phim ảnh nhưng diễn xuất còn hạn chế, khiến khán giả thất vọng. Trong số các gương mặt nổi bật hiện nay, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được xem là những trường hợp có lợi thế khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng khả năng biểu diễn sân khấu tốt. Trong khi đó, Đinh Vũ Hề hay Trương Bân Bân vẫn đang trong quá trình chứng minh bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Xu hướng diễn viên đi hát hay idol đóng phim có thể là hệ quả tất yếu của thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, sự đa năng chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng thực lực. Cuối cùng, dù hoạt động ở lĩnh vực nào, yếu tố quyết định sự nghiệp lâu dài của nghệ sĩ vẫn là khả năng chinh phục công chúng bằng tài năng và chất lượng chuyên môn.

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