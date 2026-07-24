Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong?

Sao quốc tế 24/07/2026 17:52

Sau khi nam nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời, những thông tin xoay quanh khối tài sản ông để lại nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hoa ngữ. Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, giá trị di sản của tài tử Hong Kong được ước tính hơn 100 triệu HKD, trong đó phần lớn được cho là dành cho hai cháu nội.

Sau khi nam nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời, những thông tin xoay quanh khối tài sản ông để lại nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hoa ngữ. Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, giá trị di sản của tài tử Hong Kong được ước tính hơn 100 triệu HKD, trong đó phần lớn được cho là dành cho hai cháu nội. Tuy nhiên, gia đình Tạ Hiền chưa công bố di chúc chính thức, vì vậy các thông tin về việc phân chia tài sản hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Tạ Hiền bước chân vào làng giải trí từ khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong trong giai đoạn thập niên 1950-1960. Với ngoại hình điển trai, phong thái hào hoa cùng khả năng diễn xuất, ông liên tục đảm nhận các vai chính và trở thành ngôi sao được săn đón.

Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong? - Ảnh 1

Nguồn thu nhập từ diễn xuất, sản xuất và đạo diễn trong thời kỳ hoàng kim đã giúp Tạ Hiền tích lũy nền tảng tài chính đáng kể. Khi điện ảnh Hong Kong dần thay đổi, ông chuyển hướng sang truyền hình và tiếp tục duy trì danh tiếng. Vai La Tứ Hải trong bộ phim “Thiên vương chi vương” năm 1980 giúp ông có thêm biệt danh “Tứ ca”, gắn liền với tên tuổi trong nhiều thập kỷ.

Dù có sự nghiệp thành công, Tạ Hiền từng thừa nhận bản thân không phải người giỏi kinh doanh. Ông từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như nhà hàng, thời trangbất động sản nhưng không phải khoản đầu tư nào cũng thuận lợi. Một số thương vụ thất bại khiến ông chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Bên cạnh đó, cuộc sống phóng khoáng cũng khiến nam nghệ sĩ từng tiêu tốn nhiều tiền bạc. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông nổi tiếng với phong cách sống xa hoa, sở hữu xe sang, du thuyền và những món đồ thời trang đắt giá. Tạ Hiền từng chia sẻ ông quan niệm kiếm tiền là để tận hưởng cuộc sống.

Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong? - Ảnh 2

Từ những năm 2000, tài chính của ông được cho là dần ổn định nhờ nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật, các khoản tích lũy và tài sản bất động sản. Ngoài ra, Tạ Đình Phong cũng nhiều lần được truyền thông đưa tin hỗ trợ cha về nhà ở, phương tiện và chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc phân biệt tài sản cá nhân của Tạ Hiền với những tài sản do con trai hỗ trợ là điều cần thiết, bởi thông tin công khai về giá trị thực tế của khối tài sản này không hoàn toàn rõ ràng.

Dù giàu có hay không, dấu ấn lớn nhất mà Tạ Hiền để lại vẫn là sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ. Năm 2019, ông nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông tiếp tục tạo dấu mốc khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm “Sát xuất cá hoàng hôn”, trở thành một trong những ảnh đế lớn tuổi nhất lịch sử giải thưởng.

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Theo truyền thông Hong Kong, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco, gần đây tham gia một chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp. Cô tiết lộ cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi có liên quan đến Vương Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Hiền sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

TIN MỚI NHẤT

Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi lặng người khi biết câu chuyện phía sau người đàn ông mình yêu

Hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi lặng người khi biết câu chuyện phía sau người đàn ông mình yêu

Tâm sự 8 phút trước
Tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, ngày đầu đi làm chàng trai lại đối mặt với cú sốc bất ngờ

Tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, ngày đầu đi làm chàng trai lại đối mặt với cú sốc bất ngờ

Tâm sự 14 phút trước
Đang một mình trong phòng sinh, vợ nhận tin nhắn từ số lạ khiến cô đau lòng gấp bội phần

Đang một mình trong phòng sinh, vợ nhận tin nhắn từ số lạ khiến cô đau lòng gấp bội phần

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, chồng hất tung nệm lên rồi bật khóc khi phát hiện sự thật

Thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, chồng hất tung nệm lên rồi bật khóc khi phát hiện sự thật

Tâm sự 51 phút trước
Lời chê vô tình làm dậy sóng gia đình, quyết định của vợ trẻ khiến mẹ chồng lặng người

Lời chê vô tình làm dậy sóng gia đình, quyết định của vợ trẻ khiến mẹ chồng lặng người

Tâm sự 55 phút trước
Ngày cưới hạnh phúc bỗng hóa căng thẳng vì sự xuất hiện của những vị khách bí ẩn

Ngày cưới hạnh phúc bỗng hóa căng thẳng vì sự xuất hiện của những vị khách bí ẩn

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bị chồng chề người toàn mùi cá, vợ phán câu ngắn gọn khiến anh ta xấu hổ

Bị chồng chề người toàn mùi cá, vợ phán câu ngắn gọn khiến anh ta xấu hổ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/7/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/7/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tưởng che giấu được cuộc tình vụng trộm, người chồng chết lặng trước màn lật ngược tình thế

Tưởng che giấu được cuộc tình vụng trộm, người chồng chết lặng trước màn lật ngược tình thế

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Người dân sốc nặng khi phát hiện hàng trăm con sứa chết dạt vào bờ biển

Người dân sốc nặng khi phát hiện hàng trăm con sứa chết dạt vào bờ biển

Video 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Thứ Bảy 25/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Thứ Bảy 25/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh

Sau chuỗi ngày thống trị, “Đội bóng nữ Kung Fu” rời vị trí quán quân phòng vé

Sau chuỗi ngày thống trị, “Đội bóng nữ Kung Fu” rời vị trí quán quân phòng vé

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ

Người âm thầm giúp Triệu Lộ Tư trở lại sau biến cố lớn nhất sự nghiệp là ai?

Người âm thầm giúp Triệu Lộ Tư trở lại sau biến cố lớn nhất sự nghiệp là ai?

Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý

Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý