Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong?

Sao quốc tế 24/07/2026 17:52

Sau khi nam nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời, những thông tin xoay quanh khối tài sản ông để lại nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hoa ngữ. Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, giá trị di sản của tài tử Hong Kong được ước tính hơn 100 triệu HKD, trong đó phần lớn được cho là dành cho hai cháu nội.

Sau khi nam nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời, những thông tin xoay quanh khối tài sản ông để lại nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hoa ngữ. Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, giá trị di sản của tài tử Hong Kong được ước tính hơn 100 triệu HKD, trong đó phần lớn được cho là dành cho hai cháu nội. Tuy nhiên, gia đình Tạ Hiền chưa công bố di chúc chính thức, vì vậy các thông tin về việc phân chia tài sản hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Tạ Hiền bước chân vào làng giải trí từ khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong trong giai đoạn thập niên 1950-1960. Với ngoại hình điển trai, phong thái hào hoa cùng khả năng diễn xuất, ông liên tục đảm nhận các vai chính và trở thành ngôi sao được săn đón.

Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong? - Ảnh 1

Nguồn thu nhập từ diễn xuất, sản xuất và đạo diễn trong thời kỳ hoàng kim đã giúp Tạ Hiền tích lũy nền tảng tài chính đáng kể. Khi điện ảnh Hong Kong dần thay đổi, ông chuyển hướng sang truyền hình và tiếp tục duy trì danh tiếng. Vai La Tứ Hải trong bộ phim “Thiên vương chi vương” năm 1980 giúp ông có thêm biệt danh “Tứ ca”, gắn liền với tên tuổi trong nhiều thập kỷ.

Dù có sự nghiệp thành công, Tạ Hiền từng thừa nhận bản thân không phải người giỏi kinh doanh. Ông từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như nhà hàng, thời trangbất động sản nhưng không phải khoản đầu tư nào cũng thuận lợi. Một số thương vụ thất bại khiến ông chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Bên cạnh đó, cuộc sống phóng khoáng cũng khiến nam nghệ sĩ từng tiêu tốn nhiều tiền bạc. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông nổi tiếng với phong cách sống xa hoa, sở hữu xe sang, du thuyền và những món đồ thời trang đắt giá. Tạ Hiền từng chia sẻ ông quan niệm kiếm tiền là để tận hưởng cuộc sống.

Tạ Hiền sở hữu khối tài sản ra sao sau nhiều thập kỷ trong làng giải trí Hong Kong? - Ảnh 2

Từ những năm 2000, tài chính của ông được cho là dần ổn định nhờ nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật, các khoản tích lũy và tài sản bất động sản. Ngoài ra, Tạ Đình Phong cũng nhiều lần được truyền thông đưa tin hỗ trợ cha về nhà ở, phương tiện và chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, việc phân biệt tài sản cá nhân của Tạ Hiền với những tài sản do con trai hỗ trợ là điều cần thiết, bởi thông tin công khai về giá trị thực tế của khối tài sản này không hoàn toàn rõ ràng.

Dù giàu có hay không, dấu ấn lớn nhất mà Tạ Hiền để lại vẫn là sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ. Năm 2019, ông nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông tiếp tục tạo dấu mốc khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm “Sát xuất cá hoàng hôn”, trở thành một trong những ảnh đế lớn tuổi nhất lịch sử giải thưởng.

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Theo truyền thông Hong Kong, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco, gần đây tham gia một chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp. Cô tiết lộ cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi có liên quan đến Vương Phi.

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