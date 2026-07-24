Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả

Sao quốc tế 24/07/2026 17:38

Bộ phim hài võ thuật “Đội bóng nữ Kungfu” do Châu Tinh Trì đạo diễn đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Tính đến ngày 23.7, sau 13 ngày công chiếu, tác phẩm với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đã thu về hơn 1,7 tỉ NDT (khoảng 6.600 tỉ đồng).

Bộ phim hài võ thuật “Đội bóng nữ Kungfu” do Châu Tinh Trì đạo diễn đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Tính đến ngày 23.7, sau 13 ngày công chiếu, tác phẩm với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đã thu về hơn 1,7 tỉ NDT (khoảng 6.600 tỉ đồng).

Thành tích này giúp bộ phim vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc năm 2026, đồng thời lọt vào nhóm những phim có doanh thu cao nhất lịch sử thị trường điện ảnh nước này. Theo dự đoán từ Maoyan, doanh thu cuối cùng của phim có thể vượt mốc 2,9 tỉ NDT.

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả - Ảnh 1

Không chỉ gây ấn tượng về doanh thu, thành công của “Đội bóng nữ Kungfu” còn mang ý nghĩa đặc biệt với Châu Tinh Trì. Khi doanh thu phim đạt 1,7 tỉ NDT, phần chia lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư ước tính khoảng 600 triệu NDT. Bingo Group – công ty do Châu Tinh Trì kiểm soát – cũng tham gia sản xuất và hưởng lợi từ thành công của tác phẩm.

Trong một sự kiện quảng bá, khoảnh khắc một em nhỏ gọi “Tinh Gia” đã khiến Châu Tinh Trì xúc động. Ở tuổi 64, ông nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chỉ là một người làm sáng tạo bình thường, dựa vào đâu mà lại nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều đến vậy?”.

Nam đạo diễn sau đó gửi lời cảm ơn đến khán giả và cho rằng chính tình cảm của người hâm mộ là động lực để ông tiếp tục sáng tạo. Sự khiêm nhường này cũng là điều thường thấy trong các cuộc phỏng vấn của Châu Tinh Trì suốt nhiều năm qua, khi ông luôn cho rằng mình may mắn và được khán giả ưu ái.

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả - Ảnh 2

Để hoàn thành “Đội bóng nữ Kungfu”, Châu Tinh Trì dành 5 năm chuẩn bị, 2 năm quay phim và 1 năm hậu kỳ. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn làm việc với cường độ cao, trực tiếp hướng dẫn từng cảnh quay trên phim trường.

Một diễn viên tiết lộ, trong quá trình chỉ đạo cảnh quay khó, Châu Tinh Trì từng nhiều lần tự mình thực hiện động tác đến mức bị đau đầu gối nhưng vẫn chỉ quan tâm bộ phim có đủ hài hước và chạm đến khán giả hay không.

Dù ban đầu tác phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và phong cách hài quen thuộc, doanh thu ấn tượng cho thấy sức hút của Châu Tinh Trì vẫn chưa giảm sút. Với nhiều khán giả, điều họ tìm thấy ở bộ phim không chỉ là tiếng cười mà còn là sự tận tâm của một nhà làm phim luôn nghiêm túc với từng chi tiết.

Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì vẫn tiếp tục chứng minh rằng sự đam mê và tinh thần cầu toàn chính là điều giúp ông duy trì vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

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