Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 22/07/2026 17:06

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít nghệ sĩ từng nổi tiếng nhờ ngoại hình nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc khẳng định năng lực. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng đối mặt với định kiến tương tự khi những năm đầu sự nghiệp, cô thường được nhắc đến với danh xưng 'mỹ nhân Tân Cương' nhiều hơn là một diễn viên thực lực.

Sinh năm 1992 tại Urumqi, Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã được đào tạo về múa, âm nhạc và các kỹ năng biểu diễn trước khi thi đỗ Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nền tảng nghệ thuật này giúp cô có sự chuẩn bị nhất định trước khi bước vào ngành giải trí.

Sau khi gia nhập Gia Hành Thiên Hạ và nhận được sự hỗ trợ từ Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu gây chú ý qua nhiều tác phẩm như "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", "Người Tình Kim Cương" và "Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa". Những vai diễn này giúp cô mở rộng độ nhận diện, đồng thời từng bước thoát khỏi hình ảnh chỉ được quan tâm nhờ nhan sắc.

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến khi nữ diễn viên liên tiếp đảm nhận vai chính trong các dự án như "Liệt Hỏa Như Ca", "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh", "Trường Ca Hành", "Ngự Giao Ký" và "An Lạc Truyện". Dù chất lượng các tác phẩm có nhiều ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận những bộ phim này giúp Địch Lệ Nhiệt Ba duy trì sức hút lớn với khán giả và trở thành một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại hàng đầu Cbiz.

Bên cạnh thành công, cô cũng nhiều lần đối mặt với tranh luận về diễn xuất, lựa chọn kịch bản và áp lực từ danh hiệu "ngôi sao lưu lượng". Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn tập trung vào công việc, liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình.

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi tham gia "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu", dự án do Châu Tinh Trì thực hiện. Việc được vị đạo diễn nổi tiếng lựa chọn trong một tác phẩm được khán giả quan tâm được xem là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp hơn 10 năm của cô.

Đặc biệt, bộ phim mang đến cho Địch Lệ Nhiệt Ba cơ hội thử sức với màu sắc hài hành động - khác biệt so với những vai diễn cổ trang và ngôn tình quen thuộc trước đây. Đây cũng được xem là bước đi giúp nữ diễn viên làm mới hình ảnh và mở rộng khả năng biểu đạt trên màn ảnh.

Từ một gương mặt nổi bật nhờ nhan sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng bước xây dựng vị trí trong ngành giải trí bằng sự kiên trì và những lựa chọn nghề nghiệp. Danh xưng "mỹ nhân Tân Cương" có thể là điểm khởi đầu, nhưng hành trình hơn một thập kỷ cùng những cột mốc mới như hợp tác với Châu Tinh Trì cho thấy cô đang tiếp tục tìm kiếm những hướng đi khác trong sự nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Tính đến trưa 19/7, Đội bóng nữ Kungfu tiếp tục thống lĩnh phòng vé Trung Quốc với doanh thu hơn 1,3 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng). Thành công của bộ phim cũng đưa màn tái xuất của đạo diễn Châu Tinh Trì cùng màn lột xác của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

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