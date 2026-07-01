Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 01/07/2026 15:19

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh mới với hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tạm gác phong cách quyến rũ, sắc sảo vốn quen thuộc trên thảm đỏ, nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn toát lên sức hút nổi bật.

Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba diện chiếc váy voan màu hồng pastel bồng bềnh, mang đậm cảm hứng lãng mạn. Thiết kế nhiều lớp kết hợp chất liệu xuyên thấu nhẹ nhàng giúp tôn lên làn da trắng sáng cùng bờ vai thanh mảnh. Tổng thể tạo hình được đánh giá hài hòa, giúp nữ diễn viên toát lên khí chất nữ tính và thanh lịch.

Không lựa chọn phong cách trang điểm cầu kỳ, Địch Lệ Nhiệt Ba ưu tiên lớp makeup tự nhiên với tông màu nhẹ nhàng. Mái tóc buông xõa cùng lối làm đẹp tối giản càng làm nổi bật những đường nét gương mặt, mang đến cảm giác trẻ trung và tinh khôi. Nhiều khán giả ví cô như "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích nhờ vẻ ngoài mong manh nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 4

Bên cạnh trang phục, những khoảnh khắc tương tác cùng chiếc máy sấy tóc nhỏ cũng trở thành điểm nhấn thú vị của bộ ảnh. Thay vì tạo dáng theo phong cách thời trang quen thuộc, nữ diễn viên thoải mái vui đùa với đạo cụ, tạo nên những khung hình tự nhiên và giàu năng lượng. Làn gió từ chiếc máy sấy giúp mái tóc bồng bềnh hơn, đồng thời mang lại cảm giác tươi mới, trẻ trung cho toàn bộ concept.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tràn đầy sức sống của Địch Lệ Nhiệt Ba. Biểu cảm tự nhiên trước ống kính góp phần truyền tải nguồn năng lượng tích cực, giúp loạt ảnh ghi điểm mạnh với công chúng. Nhiều bình luận nhận xét rằng dù theo đuổi phong cách sang trọng, quyến rũ hay ngọt ngào, nữ diễn viên vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút.

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới - Ảnh 6

Ngay sau khi bộ ảnh được công bố, nhiều từ khóa liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Màn "lột xác" với hình tượng nữ tính một lần nữa cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của người đẹp, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của cô trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo tại làng giải trí Hoa ngữ.

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