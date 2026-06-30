Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 30/06/2026 17:20

Quách Bích Đình và chồng là Hướng Tả vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trong thời gian tham quan chợ đêm địa phương, cặp đôi được nhiều người hâm mộ bắt gặp, những hình ảnh đời thường sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến.

Theo các bức ảnh được chia sẻ, Quách Bích Đình đi cùng bố mẹ, em gái, cháu trai và hơn 10 người thân, bạn bè. Khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy khi xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên lựa chọn phong cách đơn giản với mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ, áo sơ mi kẻ caro rộng, quần màu xám và túi vải.

Diện mạo mộc mạc của ngôi sao sinh năm 1984 trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn. Nhiều khán giả cho rằng cô vẫn giữ được vẻ ngoài gần gũi, tự nhiên và không ngại để mặt mộc khi đi cùng gia đình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét Quách Bích Đình trông xuề xòa hơn trước, thậm chí cho rằng cô lộ dấu hiệu mệt mỏi so với thời kỳ hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

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Trong khi đó, Hướng Tả xuất hiện với trang phục denim màu đen và thoải mái thưởng thức các món ăn địa phương cùng gia đình bên vợ. Nam diễn viên được nhiều người nhận xét hòa đồng, thường xuyên trò chuyện với người thân và có thái độ thân thiện trong suốt chuyến đi.

Một chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là cảnh Hướng Tả xách nhiều túi đồ khi cả gia đình mua sắm tại chợ đêm. Theo một số nguồn tin, sau khi thấy Quách Bích Đình yêu thích những chiếc túi len thủ công, anh đã mua nhiều mẫu khác nhau cho vợ. Trong lúc các thành viên khác lựa đồ chơi cho trẻ nhỏ, nam diễn viên lặng lẽ đứng chờ và quan sát các cháu, tạo hình ảnh gần gũi trong mắt người hâm mộ.

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Trước đó, bố của Quách Bích Đình cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi trên nền tảng Xiaohongshu. Ông đăng ảnh chụp Hướng Tả ngồi trên xe và hài hước nhận xét con rể có góc nghiêng giống hệt bố mình, đồng thời cảm ơn anh đã dành thời gian đồng hành cùng gia đình. Hướng Tả sau đó đáp lại bằng lời chúc sinh nhật sớm gửi bố vợ. Khi có cư dân mạng bình luận anh trông khá nghiêm nghị, bố của Quách Bích Đình vui vẻ đáp rằng sẽ "đánh cho nó một trận", khiến nhiều người thích thú trước mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Quách Bích Đình và Hướng Tả kết hôn đã 7 năm, hiện có hai con. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Lam - mẹ của Hướng Tả - tiếp tục dành nhiều lời khen cho con dâu. Bà cho biết Quách Bích Đình là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy các con, đồng thời khẳng định gia đình luôn ủng hộ nếu nữ diễn viên muốn trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

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Theo truyền thông Hong Kong trước đó, vợ chồng trùm giải trí Hướng Hoa Cường và Trần Lam đã quyết định giao tài sản thừa kế cho con dâu, nữ diễn viên Quách Bích Đình, vì con trai của họ có tính trăng hoa.

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