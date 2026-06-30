Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 30/06/2026 17:20

Quách Bích Đình và chồng là Hướng Tả vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trong thời gian tham quan chợ đêm địa phương, cặp đôi được nhiều người hâm mộ bắt gặp, những hình ảnh đời thường sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến.

Theo các bức ảnh được chia sẻ, Quách Bích Đình đi cùng bố mẹ, em gái, cháu trai và hơn 10 người thân, bạn bè. Khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy khi xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên lựa chọn phong cách đơn giản với mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ, áo sơ mi kẻ caro rộng, quần màu xám và túi vải.

Diện mạo mộc mạc của ngôi sao sinh năm 1984 trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn. Nhiều khán giả cho rằng cô vẫn giữ được vẻ ngoài gần gũi, tự nhiên và không ngại để mặt mộc khi đi cùng gia đình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét Quách Bích Đình trông xuề xòa hơn trước, thậm chí cho rằng cô lộ dấu hiệu mệt mỏi so với thời kỳ hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Trong khi đó, Hướng Tả xuất hiện với trang phục denim màu đen và thoải mái thưởng thức các món ăn địa phương cùng gia đình bên vợ. Nam diễn viên được nhiều người nhận xét hòa đồng, thường xuyên trò chuyện với người thân và có thái độ thân thiện trong suốt chuyến đi.

Một chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là cảnh Hướng Tả xách nhiều túi đồ khi cả gia đình mua sắm tại chợ đêm. Theo một số nguồn tin, sau khi thấy Quách Bích Đình yêu thích những chiếc túi len thủ công, anh đã mua nhiều mẫu khác nhau cho vợ. Trong lúc các thành viên khác lựa đồ chơi cho trẻ nhỏ, nam diễn viên lặng lẽ đứng chờ và quan sát các cháu, tạo hình ảnh gần gũi trong mắt người hâm mộ.

Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 3

Trước đó, bố của Quách Bích Đình cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi trên nền tảng Xiaohongshu. Ông đăng ảnh chụp Hướng Tả ngồi trên xe và hài hước nhận xét con rể có góc nghiêng giống hệt bố mình, đồng thời cảm ơn anh đã dành thời gian đồng hành cùng gia đình. Hướng Tả sau đó đáp lại bằng lời chúc sinh nhật sớm gửi bố vợ. Khi có cư dân mạng bình luận anh trông khá nghiêm nghị, bố của Quách Bích Đình vui vẻ đáp rằng sẽ "đánh cho nó một trận", khiến nhiều người thích thú trước mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Quách Bích Đình và Hướng Tả kết hôn đã 7 năm, hiện có hai con. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Lam - mẹ của Hướng Tả - tiếp tục dành nhiều lời khen cho con dâu. Bà cho biết Quách Bích Đình là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy các con, đồng thời khẳng định gia đình luôn ủng hộ nếu nữ diễn viên muốn trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Bà trùm Trần Lam dành lời khen dâu cả Quách Bích Đình 'được lòng cả nhà chồng'

Bà trùm Trần Lam dành lời khen dâu cả Quách Bích Đình 'được lòng cả nhà chồng'

Theo truyền thông Hong Kong trước đó, vợ chồng trùm giải trí Hướng Hoa Cường và Trần Lam đã quyết định giao tài sản thừa kế cho con dâu, nữ diễn viên Quách Bích Đình, vì con trai của họ có tính trăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Bích Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bà trùm Trần Lam dành lời khen dâu cả Quách Bích Đình 'được lòng cả nhà chồng'

Bà trùm Trần Lam dành lời khen dâu cả Quách Bích Đình 'được lòng cả nhà chồng'

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2024 vừa lên sóng tập 1, nữ thần Quách Bích Đình nhận về nhiều tranh cãi: Thái độ lười biếng, thiếu tích cực, khó hòa nhập

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2024 vừa lên sóng tập 1, nữ thần Quách Bích Đình nhận về nhiều tranh cãi: Thái độ lười biếng, thiếu tích cực, khó hòa nhập

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường'

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường'

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng

Nhan sắc Quách Bích Đình 'gây sốt' khắp cõi mạng: Tàn tạ vì lấy nhầm chồng, bị ép 'giải nghệ' để tập trung sinh con

Nhan sắc Quách Bích Đình 'gây sốt' khắp cõi mạng: Tàn tạ vì lấy nhầm chồng, bị ép 'giải nghệ' để tập trung sinh con

Bị con trai trùm giải trí Hồng Kông phản bội, Quách Bích Đình được nhà chồng tỷ phú đền đáp hậu hĩnh khi tha thứ cho chồng

Bị con trai trùm giải trí Hồng Kông phản bội, Quách Bích Đình được nhà chồng tỷ phú đền đáp hậu hĩnh khi tha thứ cho chồng

TIN MỚI NHẤT

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 19 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?