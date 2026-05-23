Bà trùm Trần Lam dành lời khen dâu cả Quách Bích Đình 'được lòng cả nhà chồng'

Bà Hướng cũng kể quá trình lựa chọn con dâu, nói bà không ưu tiên địa vị xã hội mà là lòng tốt, sự hiếu thảo. Bà tin địa vị xã hội không quan trọng bằng việc hai con yêu nhau và hạnh phúc.

Mới đây, sau khi lên video chỉ trích con trai thứ yêu sai người, bà Trần Lam nói về mối quan hệ giữa dâu cả với nhà chồng. Bà tiết lộ: "Chúng tôi có một mối quan hệ rất thoải mái với Quách Bích Đình. Điều quan trọng nhất là con đã chiếm được trái tim của chồng và cũng đã chiếm được trái tim của chúng tôi. Chỉ cần con hạnh phúc và nuôi dạy hai đứa con tốt là đủ".

Trong các phỏng vấn trước đó, bà từng nhiều lần khen con dâu, khẳng định "nếu không có Bích Đình, tôi sẽ không thể là một người mẹ chồng tốt". Bà bày tỏ ngưỡng mộ lòng tốt của con dâu khi cô nhận nuôi những động vật đi lạc, hiếu thảo với người cha ốm yếu, có tư duy độc lập trong việc nuôi dạy con cái. Bà đánh giá cao sự tử tế của cô, khi vội vã từ Đài Bắc về Hong Kong chăm sóc bà lúc bà gẫy chân, đưa các con về thăm ông bà nội vào các kỳ nghỉ để đoàn tụ.

Trước đó, "trùm giải trí Hong Kong" Hướng Hoa Cường vừa thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và hai cháu nội. Ông hy vọng con dâu và hai cháu sẽ có cuộc sống tốt, đầy đủ và sử dụng khối tài sản lớn một cách thông thái.

Động thái này của Hướng Hoa Cường và vợ nhằm thể hiện sự ủng hộ, bảo vệ con dâu của họ, nữ diễn viên Quách Bích Đình. Hồi tháng 7/2022, Hướng Tả - chồng của Quách Bích Đình bị tung bằng chứng ngoại tình. Nam diễn viên hứng chịu sự chỉ trích, tẩy chay của dư luận dù bản thân anh lên tiếng phủ nhận.

Theo một số nguồn tin thân cận, Quách Bích Đình không lên tiếng bình luận, tiếp tục duy trì hôn nhân với Hướng Tả sau sóng gió. Hành động này của cô nhận được sự cảm kích của bố mẹ chồng. Họ cũng cố gắng bù đắp cho con dâu bằng cách trao quyền quản lý nhiều tài sản của gia đình họ Hướng cho Quách Bích Đình.

Tháng 1 vừa rồi, mẹ chồng của Quách Bích Đình cũng tiết lộ, gia đình bà đã hoàn tất việc phân chia tài sản cho con cháu trong nhà. Theo đó, phần lớn tài sản sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, không tiêu xài hoang phí, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình có quyền quyết định với phần tài sản chung.