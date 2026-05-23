Nghẹt thở giải cứu người nghi bị tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở Hà Nội

Đời sống 23/05/2026 10:47

Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11h41 ngày 22/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ việc cần cứu nạn, cứu hộ tại số nhà 165B Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể, một người dân trong quá trình sửa chữa điện nghi bị tai biến, mắc kẹt trên mái nhà cao, không thể tự di chuyển xuống dưới.

 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng khoảng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Nghẹt thở giải cứu người nghi bị tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở Hà Nội - Ảnh 1Nghẹt thở giải cứu người nghi bị tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở Hà Nội - Ảnh 2
Người mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên mái tôn của ngôi nhà 3 tầng, ở vị trí cao và khó tiếp cận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã nhanh chóng tổ chức trinh sát, đánh giá địa hình, đồng thời phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm để bảo đảm an toàn điện trong suốt quá trình cứu nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được nạn nhân, tiến hành cố định an toàn và đưa người này từ mái nhà xuống mặt đất.

Sau đó, nạn nhân lập tức được bàn giao cho lực lượng y tế 115 để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

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Từ khóa:   cứu người tin moi tai biến

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