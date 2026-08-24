Thông tin mới vụ vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc ở TPHCM, người phụ nữ bị phạt 1,5 triệu đồng

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Gia Định nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định bà T.Q.T. là người xuất hiện trong clip nên mời đến trụ sở làm việc.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 24/8, UBND phường Gia Định cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với bà T.Q.T. về hành vi xả rác thải sinh hoạt xuống kênh rạch.

Người phụ nữ bị nhắc nhở vẫn ném rác xuống kênh ở TP.HCM gây phẫn nộ trước đó. Ảnh: Báo Dân trí.

Như trước đó báo VTC News đưa tin, ngày 16/8, một đoạn video dài 49 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn trước số 8 Trường Sa (phường Gia Định, TP.HCM) được lan truyền trên mạng khiến dư luận phẫn nộ.

Trong clip, một người đàn ông phát hiện người vụ nữ vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn thản nhiên vứt bìa giấy, vỏ chai nhựa, bao nilon…xuống kênh.

Người phụ nữ còn đáp lại lời can ngăn ném rác xuống sông của người đàn ông: “Sao anh phiền quá à, có liên quan gì đến anh đâu?”.

Số rác người phụ nữ vứt xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Báo Dân trí.

Đoạn video đã nhận được hơn 1.600 bình luận thể hiện sự bức xúc với hành động vi phạm người phụ nữ. Nhiều ý kiến đánh giá đây là hành động thiếu ý thức, góp phần gia tăng rác thải trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Gia Định nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định bà T.Q.T. là người xuất hiện trong clip nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt, đổ rác thải sinh hoạt xuống kênh, rạch, sông, hồ hoặc các khu vực công cộng. Những hành vi vi phạm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có thể bị xử phạt theo quy định.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-vut-rac-xuong-kenh-nhieu-loc-o-tphcm-nguoi-phu-nu-bi-phat-15-trieu-ong-766883.html