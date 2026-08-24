Lạng Sơn: Đá cỡ lớn sạt lở thủng nhà 2 tầng, khẩn cấp di dời dân trong đêm

Lượng đá lăn xuống đường có khối lượng, kích thước lớn, có 14 hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm. Nhiều khối đá lớn lăn xuống khu dân cư, xuyên thủng tường nhà, khiến người dân phải sơ tán trong đêm.

Theo thông tin VietNamNet, đêm 24/8, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vào khoảng 22h30 ngày 23/8, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng tại thôn Hợp Tiến. Cụ thể vào thời điểm trên, số lượng đá lớn lăn xuống khu dân cư, hiện trường trải dài khoảng 300m. 4 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm ông nhà Nông Văn Cừ, ông Hoàng Việt Kiều, ông Nông Văn Lai và ông Nguyễn Văn Hoè.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet. Trong đó, tại nhà ông Hoàng Việt Kiều, đá lớn lăn thẳng vào nhà gây thủng tường, hư hại nặng, 2 ô tô ở ngoài đường cũng bị hư hại nặng. Đá làm thủng nhà 2 tầng của gia đình ông Hoàng Việt Kiều. Ảnh: VietNamNet. "Hiện tại UBND và các cơ quan đang tiến hành di dời người dân xung quanh và khoanh vùng an toàn. Lực lượng chức năng đang túc trực tại hiện trường để điều tra nguyên nhân", ông Dũng cho biết.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17 giờ ngày 23/8, trên địa bàn có 1 trường hợp tử vong là anh Dương Phúc H. (SN 1999, trú tại xã Thái Bình), nạn nhân đã bị vùi lấp do sạt lở đất làm sập nhà ở. Nhiều nhà dân bị hư hại do đá lở từ trên núi. Ảnh: VietNamNet. Người dân trong khu dân cư tại thôn Hợp Tiến được di dời trong đêm. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin VOV, ngay sau khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm, UBND xã Chi Lăng đã tổ chức di dời các hộ sống quanh khu vực sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường. Địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, không để người dân quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Theo báo cáo nhanh của tỉnh, đến 17h ngày 23/8, thiên tai làm một người tử vong. Toàn tỉnh có khoảng 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, 362 nhà bị tốc mái, cây đổ hoặc đất đá sạt vào; 3.623 nhà ngập nước, nhiều tài sản hư hỏng.

Nóng: Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực sau mưa lớn Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

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