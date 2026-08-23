Tử vi 2 ngày đầu tuần, thứ 2 và thứ 3, 3 con giáp Thần Tài chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tử vi 2 ngày đầu tuần, thứ 2 và thứ 3, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có thể nhanh chóng giải quyết những khó khăn, khúc mắc đã tồn tại từ trước đó. Thậm chí, bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp hơn với khả năng của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn hẳn. Con giáp này đang dùng thực lực của mình để khiến mọi người xung quanh tin theo.

Không những vậy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Dậu. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 2 ngày đầu tuần, thứ 2 và thứ 3, người tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải trong hôm nay. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày đầu tuần, thứ 2 và thứ 3, vận trình của tuổi Thìn có cả hung lẫn cát. Dù buôn may bán đắt nhưng bản mệnh nên khiêm tốn hơn, đừng để người khác đánh giá mình là một người tự kiêu và tự tin thái quá. Bản mệnh được nhắc nhở khi tham dự những sự kiện đông người thì phải giữ ví tiền, điện thoại cẩn thận kẻo bị trộm lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn lại may mắn hơn hẳn. Ngày này bản mệnh có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Con giáp này sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình thân thắm thiết.

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