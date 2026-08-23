Chia buồn 3 con giáp Mất Lộc Thần Tài, tránh cho vay mượn kẻo tiền KHÔNG CÁNH MÀ BAY, ảnh hưởng đến sự nghiệp trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/08/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào tránh cho vay mượn kẻo tiền không cánh mà bay, mất của, mất lòng, ảnh hưởng đến sự nghiệp trong 10 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Thìn

 

Trong 10 ngày tới, cục diện Tương Xung, người tuổi Thìn khó giữ được bình tĩnh mà nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hay đối tác trong ngày thứ 4 này. Nếu đôi bên không ai chịu nhún nhường thì sẽ khiến cho tiến trình công việc gặp nhiều trở ngại hơn nữa.

Chia buồn 3 con giáp Mất Lộc Thần Tài, tránh cho vay mượn kẻo tiền KHÔNG CÁNH MÀ BAY, ảnh hưởng đến sự nghiệp trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Dù đôi bên có bất đồng hay hiểu lầm như thế nào, cả hai cũng nên ngồi lại và trò chuyện một cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Tranh cãi sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn mà thôi.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, Kiếp Tài gây ra những trở ngại nên trong khi những người xung quanh con giáp tuổi Tuất dường như trong tâm lý ồn ào, bực dọc, hãy đừng để tâm đến họ nhiều mà làm gì. Bạn có đời sống của riêng mình và hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của riêng bạn thì hơn.

Chia buồn 3 con giáp Mất Lộc Thần Tài, tránh cho vay mượn kẻo tiền KHÔNG CÁNH MÀ BAY, ảnh hưởng đến sự nghiệp trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tìm ra phương thức phù hợp để thay đổi cuộc sống. Nếu thấy lời khuyên của ai đó phù hợp thì bản mệnh có thể nghe theo và thực hành xem sao. Đừng quá do dự lại đánh mất cơ hội của mình.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới, tuổi Mùi vận trình hung cát đan xen. Mùi Mão bán hợp, khi tình yêu tới thì là do duyên phận tới, đừng cố gắng từ chối hạnh phúc của chính mình. Ngược lại, trong vận trình tài lộc, bản mệnh dễ có những suy nghĩ sai lầm, mù quáng, tin tưởng lầm người, giao trứng cho ác, khiến cho mình đứng trước nguy cơ mất tiền hao của. 

Chia buồn 3 con giáp Mất Lộc Thần Tài, tránh cho vay mượn kẻo tiền KHÔNG CÁNH MÀ BAY, ảnh hưởng đến sự nghiệp trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh cũng không có nhiều bước đột phá. Ngoài ra cũng nên đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại. Môi trường làm việc có rất nhiều sự canh tranh và không phải cạnh tranh nào cũng lành mạnh. Để mình không phải chịu thiệt thòi, tuổi Mùi nên tỉnh táo và bình tĩnh.

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