Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ, ai ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có nhà lầu xe hơi, tài khoản tiền tỷ, ai ai cũng ngưỡng mộ trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý tự tin vào khả năng của mình, bạn đứng ra nhận những nhiệm vụ mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ, ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bủa vậy. Rồi những trái ngọt cuối cùng cũng sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Thân được yêu mến hơn mọi ngày, dường như mọi người nhìn thấy mặt tốt của bạn và đối xử bạn khá hòa nhã, vui vẻ, đúng như những gì mà bạn mong chờ. Hôm nay bàn bạc việc hợp tác làm ăn cũng có lợi.

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ, ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá thế giới này và kiểm nghiệm những điều đẹp đẽ từ những trải nghiệm mà bạn có được. Vậy thì đừng ngại ngần dấn thân, hãy khẳng định bản thân mình nhé. Cơ hội đang chờ bạn phía trước.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), tuổi Tỵ đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Thu nhập từ công việc chính giúp cho con giáp này thoải mái chi tiêu, không có nhiều chuyện cần phải lo lắng về tiền bạc. Mộc sinh xuất cho Hỏa còn là dấu hiệu tin vui về vận trình tình cảm sắp tới. 

Tử vi tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ, ai ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này vô cùng tươi sáng, công việc gặp may mắn và tiến triển rất thuận lợi. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng hóa giải, thậm chí người này còn mang thêm cơ hội thăng tiến cho chính mình.

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