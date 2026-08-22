Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gió lốc làm sập nhà khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/8, lãnh đạo Công an xã Truông Mít cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà do ảnh hưởng của mưa dông, gió lốc khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/8, xã Truông Mít xuất hiện mưa lớn kèm dông, gió lốc. Do ảnh hưởng của thời tiết, một căn nhà bị sập, khiến anh N.X.N. (SN 1989, quê Cần Thơ) bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ sập nhà ở xã Truông Mít - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND xã Truông Mít, trong chiều 20/8, mưa dông, gió lốc còn khiến một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với Công an xã và các lực lượng liên quan tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại do mưa dông, gió lốc gây ra.

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