Trú mưa giữa đồng, hai người bị sét đánh thương vong

Đời sống 20/08/2026 17:17

Chiều 20/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/8, lãnh đạo UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh khiến hai người đàn ông thương vong.

Khoảng 10h30 cùng ngày, ông Trần Kim T. (SN 1969) và ông Hoàng Xuân Th. (SN 1966, cùng trú xã Đan Hải) đi thăm đồng tại thôn Phúc Lộc thì bất ngờ bị sét đánh. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, ông Th. bị bỏng nặng.

Cũng theo lãnh đạo xã Đan Hải, con trai ông T. khi ra đồng tìm bố đã phát hiện thi thể nạn nhân trong chòi, quần áo và cơ thể bị cháy. Gần đó, ông Th. vẫn còn sống nhưng bị bỏng nặng, nằm gần mép nước. 

Trú mưa giữa đồng, hai người bị sét đánh thương vong - Ảnh 1
Chòi bảo vệ thủy sản tại cánh đồng thôn Phúc Lộc, nơi hai người đàn ông trú mưa và bị sét đánh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa ông Th. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Thi thể ông T. sau đó được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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