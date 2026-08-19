Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Đời sống 19/08/2026 16:52

Lực lượng chức năng xác định, vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ, Hà Nội khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Chiều 19/8, theo thông tin từ VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra tại một xưởng ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương.

Vào khoảng 10h23 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Nhông đĩa xe máy Việt Nhật.

Khu đất có diện tích khoảng 2.000m², được chia cho nhiều đơn vị thuê làm xưởng. Đám cháy xảy ra tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia, sau đó làm sập đổ một số cấu kiện xây dựng.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, vụ việc khiến 3 người tử vong, gồm Vũ Ngọc Kh. (SN 1968, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn T. và Đinh Tuấn A. (chưa rõ năm sinh, cùng quê Ninh Bình).

Ngoài ra, 3 người bị thương gồm Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008) và Vũ Như Th. (SN 1987). Trong đó, Kim Tuấn A. bị xây xát nhẹ và đã được cho về nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thông tin ban đầu từ những người làm việc tại xưởng, trước khi xảy ra cháy có một tai nạn lao động liên quan đến máy móc, thiết bị, dẫn đến vụ nổ gây thương vong. Sau đó, lửa bùng phát và lan ra khu vực xưởng.

Nguyên nhân vụ cháy và diễn biến cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội, 3 người tử vong

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội, 3 người tử vong

Khoảng 10h20 ngày 19/8, một xưởng gỗ tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy.

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