NÓNG: Danh tính chủ spa cho người đóng giả bác sĩ 'dọa' khách để ép mua gói trị liệu đắt tiền

Đời sống 19/08/2026 16:56

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội Lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm Nguyễn Quốc Khánh (31 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Kim Anh (35 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Phi Anh (28 tuổi, ở tỉnh An Giang), Đào Thị Út (39 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, ở TP Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, Khánh và Kim Anh thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03, đăng ký kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. Hai người nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số 187 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5, hai người tiếp tục mở Spa Royal Luxury tại số 128 đường Lý Tự Trọng, cùng phường Bắc Giang.

Các cơ sở này chủ yếu cung cấp dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu và chăm sóc vùng kín phụ nữ.

NÓNG: Danh tính chủ spa cho người đóng giả bác sĩ 'dọa' khách để ép mua gói trị liệu đắt tiền - Ảnh 1
Các bị can trong vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả điều tra bước đầu xác định Khánh và Kim Anh tổ chức hoạt động thành 5 bộ phận gồm lễ tân, tư vấn vòng một, kỹ thuật viên, “mẫu” và tư vấn vòng hai. Trong đó, bộ phận “mẫu” đóng vai khách hàng, còn nhân viên tư vấn vòng hai giả làm bác sĩ, chuyên gia hoặc trợ lý.

Khi khách đến spa, nhân viên sẽ tìm hiểu tâm lý, khả năng tài chính và đánh giá người này có “dễ lừa” hay không. Sau đó, những người đóng vai khách hàng tiếp cận, kể về liệu trình đang sử dụng và khẳng định các gói dịch vụ chuyên sâu mang lại hiệu quả cao.

Những người giả bác sĩ, chuyên gia mặc áo blouse, trực tiếp kiểm tra và tư vấn. Họ bị cáo buộc phóng đại tình trạng của khách hàng, thậm chí cảnh báo có thể gặp nguy hiểm, khiến khách lo lắng và đồng ý mua các “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

Nhóm này còn cam kết dịch vụ có hiệu quả, được bảo hành và chỉ áp dụng mức giá ưu đãi trong ngày nhằm thúc giục khách nhanh chóng thanh toán.

Để thu hút khách hàng, các cơ sở spa còn quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội về mức độ hiện đại của máy móc, công nghệ sử dụng và trình độ chuyên môn của nhân viên.

Bằng thủ đoạn trên, Khánh và Kim Anh bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm khách hàng, thu số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Lực lượng chức năng xác định, vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ, Hà Nội khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   giả bác sĩ lừa đảo tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 44 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 44 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 44 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 44 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội