Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội Lừa dối khách hàng. Các bị can gồm Nguyễn Quốc Khánh (31 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Kim Anh (35 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Phi Anh (28 tuổi, ở tỉnh An Giang), Đào Thị Út (39 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, ở TP Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, Khánh và Kim Anh thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03, đăng ký kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. Hai người nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh. Tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số 187 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5, hai người tiếp tục mở Spa Royal Luxury tại số 128 đường Lý Tự Trọng, cùng phường Bắc Giang.

Các cơ sở này chủ yếu cung cấp dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu và chăm sóc vùng kín phụ nữ. Các bị can trong vụ án - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả điều tra bước đầu xác định Khánh và Kim Anh tổ chức hoạt động thành 5 bộ phận gồm lễ tân, tư vấn vòng một, kỹ thuật viên, “mẫu” và tư vấn vòng hai. Trong đó, bộ phận “mẫu” đóng vai khách hàng, còn nhân viên tư vấn vòng hai giả làm bác sĩ, chuyên gia hoặc trợ lý. Khi khách đến spa, nhân viên sẽ tìm hiểu tâm lý, khả năng tài chính và đánh giá người này có “dễ lừa” hay không. Sau đó, những người đóng vai khách hàng tiếp cận, kể về liệu trình đang sử dụng và khẳng định các gói dịch vụ chuyên sâu mang lại hiệu quả cao. Những người giả bác sĩ, chuyên gia mặc áo blouse, trực tiếp kiểm tra và tư vấn. Họ bị cáo buộc phóng đại tình trạng của khách hàng, thậm chí cảnh báo có thể gặp nguy hiểm, khiến khách lo lắng và đồng ý mua các “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”. Nhóm này còn cam kết dịch vụ có hiệu quả, được bảo hành và chỉ áp dụng mức giá ưu đãi trong ngày nhằm thúc giục khách nhanh chóng thanh toán. Để thu hút khách hàng, các cơ sở spa còn quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội về mức độ hiện đại của máy móc, công nghệ sử dụng và trình độ chuyên môn của nhân viên. Bằng thủ đoạn trên, Khánh và Kim Anh bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm khách hàng, thu số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

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