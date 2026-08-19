Khoảng 10h20 ngày 19/8, một xưởng gỗ tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra ở khu xưởng tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Thời điểm trên, nhiều người làm việc phía trong đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc khu vực 28 và khu vực 4 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Hà Nội đã điều động lực lượng đến hiện trường.

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong xưởng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND Phường Chương Mỹ cho biết, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là khu vực xưởng gỗ.

Hơn 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy ra xe cứu thương.

Trước đó khoảng 5 phút, một xe cứu thương khác từ bên trong hiện trường rời đi.

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