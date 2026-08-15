Cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt

Đời sống 15/08/2026 17:35

Cảnh sát phòng cháy kịp thời cứu 4 người thoát khỏi vụ cháy cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Lương Bằng, tối 14/8.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 19h ngày 14/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cửa hàng thời trang số 104B Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa.

Nhận thông tin còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9 và 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Tại hiện trường, qua trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 3 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 45m²/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, nơi kinh doanh thời trang; có người còn mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà.

 

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương phân công cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị phá dỡ đa năng, trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... di chuyển lên các tầng nhà, xác định vị trí người bị nạn để kịp thời trấn an, đồng thời đưa các nạn nhân lên khu vực thông thoáng tại tầng tum.

Cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt - Ảnh 1
Người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát khỏi nơi mắc kẹt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện thoát khói, triển khai 1 mũi tiến sâu vào khu vực xảy ra cháy để ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng phía trên.

Ngay sau đó, các lực lượng tại chỗ gồm Công an phường Đống Đa, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng khẩn trương hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Đến 20h36 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và sang các hộ dân lân cận. Cảnh sát đã đưa 4 nạn nhân mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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