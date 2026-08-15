NÓNG: Danh tính chủ spa giả bác sĩ, vờ tiêm 'tiêm nano canxi trị xương khớp' lừa tiền nhiều người cao tuổi

Đời sống 15/08/2026 10:50

Ngày 15/8, Đông, 26 tuổi cùng Vũ Thị Hà, 40 tuổi và Phạm Bá Tài, 35 tuổi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ sở "Phúc Tâm 8" (đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng) vừa bị triệt phá vì núp bóng dưới hình thức chăm sóc sắc đẹp, spa, lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Vi Văn Đông (26 tuổi, trú tại xã Tiên Đồng) và Vũ Thị Hà (40 tuổi, trú tại xã Tam Hợp) là hai đối tượng cầm đầu. Từng là kỹ thuật viên xoa bóp, Đông nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên đã cấu kết với Hà để mở cơ sở trá hình do không có đủ điều kiện hành nghề.

Các đối tượng thuê Phạm Bá Tài (35 tuổi, quê Lào Cai, từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp mà Đông làm việc) đứng tên chủ hộ kinh doanh đồng thời tuyển dụng lễ tân, nhân viên tư vấn cùng 9 kỹ thuật viên để vận hành đường dây. Đông liên hệ với đối tượng bên ngoài chạy quảng cáo trên mạng xã hội bằng hình ảnh giả mạo về đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị hiện đại.

Nhóm này đưa ra nhiều cam kết sai sự thật như điều trị bằng "sóng cao tần", "không mổ - không tiêm - không đau", được bác sĩ giỏi thăm khám và khỏi dứt điểm đến 95%.

Khi nạn nhân sập bẫy đến cơ sở, nhân viên sẽ dùng kịch bản soạn sẵn để bán các gói liệu trình từ 3-30 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, các đối tượng tiếp tục giả danh bác sĩ để chèo kéo người bệnh tiêm thêm "nano canxi" với giá từ 5-10 triệu đồng/mũi nhằm chiếm đoạt tài sản.

NÓNG: Danh tính chủ spa giả bác sĩ, vờ tiêm 'tiêm nano canxi trị xương khớp' lừa tiền nhiều người cao tuổi - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8” - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, trên thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín với 4 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người thực sự điều hành cơ sở là Đông.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

 

Không chỉ dừng lại tại Nghệ An, các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Đông và Hà đã dừng hoạt động.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đông, Hà và Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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