Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/10/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con Thăng tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 33 ngày tới, nhờ có Chính Ấn mà tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ nhận được một số cơ hội để mở rộng vòng tròn quan hệ của mình. Vì vậy, nếu cảm nhận được sự đồng điệu thì đừng chần chừ giới thiệu về những dự án của mình.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy bạn đang được hỗ trợ để vận trình tình cảm diễn ra suôn sẻ. Nhìn chung hôm nay hai người tâm đầu ý hợp, không xảy ra căng thẳng nào mà chỉ có sự hòa hợp, đồng lòng.

Người tuổi Tỵ nếu đang cảm thấy căng thẳng mệt mỏi kéo dài thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạn cũng có thể lên kế hoạch để tận dụng thời điểm cuối tuần thỏa mãn niềm đam mê khám phá bằng một chuyến du lịch ngắn hạn.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 33 ngày tới, chuyện tiền bạc may mắn nhờ Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập về tay không hề tệ. Hãy vui vẻ và bước tiếp, bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn việc phải chiều lòng thiên hạ. Tiền mình làm ra là do công sức của mình, do lộc của mình nên cứ thế mà hưởng không phải ngại, đừng sợ mang tiếng là con giáp hẹp hòi.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm bình thường khi chịu ảnh hưởng từ hai hành Thổ tương hòa. Gần đây tâm trạng của bạn khá hơn nhiều nhờ có gia đình ủng hộ. Còn những vong ơn bội nghĩa sẽ không có cái kết tốt đâu, đừng ấm ức làm gì cho mệt thân.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 33 ngày tới, nhờ may mắn cộng thêm nỗ lực, mọi việc của tuổi Dậu diễn ra rất suôn sẻ và đúng dự kiến. Một ngày thật trôi chảy không có gì đáng phải ngạc nhiên bởi bản mệnh đã rất cố gắng.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi nhắc tuổi Dậu cũng phải học cách hy sinh một chút thời gian, tâm sức để ở bên người nào đó cần đến mình. Cuộc sống là một sự sẻ chia, nhờ thế mỗi phút giây mới ý nghĩa, đừng quên điều đó.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu được cải thiện, gần đây bản mệnh ăn ngon miệng hơn và có chọn lọc hơn. Con giáp này chỉ thiên về chất, không tham lam về lượng nên cơ thể rất nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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