15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay 1.10 như sau:

Theo thông tin báo Thanh Niên , trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel, đồng thời không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng sinh học, dầu.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với hiện hành, thấp hơn xăng E10RON 95 là 620 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều từ 15 giờ hôm nay 1/10. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin VNExpress, các loại thuê xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt) tiếp tục giảm tới hết năm nay, theo Nghị quyết ngày 30/9 của Chính phủ. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường và VAT với xăng dầu tiếp tục được giảm về 0.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn áp dụng theo quy định hiện hành, với xăng khoáng ở mức 10%, E5 là 8% và E10 là 7%. Việc tiếp tục ưu đãi thuế được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng còn chịu rủi ro từ xung đột Trung Đông, nhằm hạn chế tác động của giá nhiên liệu tới lạm phát và sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương đang hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp trong định giá. Thay vì Nhà nước công bố giá cơ sở, thương nhân đầu mối sẽ tự tính, quyết giá bán lẻ. Như vậy, sắp tới mỗi cây xăng có thể bán một mức giá khác nhau. Với địa bàn xa cảng, kho, giá bán lẻ tới người tiêu dùng được phép cao hơn tối đa 2%.

Nhà nước vẫn giữ công cụ can thiệp khi thị trường biến động bất thường như điều chỉnh nguồn cung, dự trữ, thuế, chính sách tài chính - tiền tệ và Quỹ Bình ổn giá.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước

Theo số liệu cập nhật từ liên bộ Công thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 1.10, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam duy trì ở mức tương đối thấp so với các quốc gia có chung đường biên giới cũng như trong khu vực.

Trong đó, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tại Thái Lan 4.107 đồng/lít (giá xăng tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít), thấp hơn tại Campuchia 5.786 đồng/lít (giá xăng tại Campuchia ở mức 32.975 đồng/lít), thấp hơn tại Trung Quốc 7.828 đồng/lít (giá xăng tại Trung Quốc là 35.017 đồng/lít).

Đặc biệt, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tại Lào 25.311 đồng/lít. Hiện nay, giá xăng tại Lào chạm mốc 52.500 đồng/lít và giá xăng Việt Nam bằng khoảng 51,8% so với thị trường Lào.

Đối với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam là 29.717 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 2.207 đồng/lít (giá dầu diesel tại Trung Quốc là 31.924 đồng/lít), thấp hơn tại Thái Lan 3.342 đồng/lít (giá dầu tại Thái Lan ở mức 33.059 đồng/lít), thấp hơn tại Campuchia 6.459 đồng/lít (giá dầu tại Campuchia niêm yết ở mức 36.176 đồng/lít), thấp hơn tại Lào 11.323 đồng/lít (giá dầu tại Lào ở mức 41.040 đồng/lít).