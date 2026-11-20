Từ ngày 20 đến 30/11/2026, tuổi Sửu khẳng định được vị thế khó có thể thay thế của mình trong tập thể. Nhờ có cách xử trí vấn đề thông minh, bản mệnh có thể đưa cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí bứt phá gặt hái thành công mới.

Người trẻ tuổi đa tài đa nghệ không nên gói gọn bản thân trong một lĩnh vực quen thuộc nào đó. Nếu đã quá chán ngán công việc hiện tại, con giáp này có thể thử sức mình ở một môi trường nào đó mới mẻ và thách thức hơn.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu cần phải dành thời gian để tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh đang quá tập trung cho công việc nên chẳng còn thời gian quan tâm đến đối phương. Con giáp này nên tìm cách cân bằng đời sống tình cảm và công việc.

Con giáp tuổi Dần

Từ ngày 20 đến 30/11/2026, một hành động dù nhỏ bé nhưng tử tế cũng có thể tác động đáng kể đến cuộc sống của tuổi Dần. Chúng đã truyền cảm hứng cho bản mệnh có những ý tưởng thú vị áp dụng vào công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, ngày mới còn mang tới những chỉ dẫn giá trị về tiền bạc để bản mệnh có thể chủ động tìm hiểu. Việc này hứa hẹn sẽ giúp cho tài chính của bản mệnh tăng tiến trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần cũng có cơ hội cải thiện đời sống tinh thần và các mối quan hệ. Bản mệnh nên cố gắng dành thời gian lâu dài hơn cho đối tác và đừng bỏ lỡ những sự kiện quan trọng của nửa kia.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 20 đến 30/11/2026, Thiên Tài chiếu mệnh nên những bạn tuổi Hợi nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả việc phụ lẫn việc chính. Thi thoảng dễ gặp may như trúng thưởng, được khách khen hoặc được khen bất ngờ. Lưu ý dù may mắn đến đâu cũng nên khiêm tốn kẻo mất lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nay bản mệnh hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp là nhờ vào Lục Hợp. Ở nhà hay ăn nói bộp chộp là vậy nhưng khi ra ngoài con giáp này cực khéo trong đối nhân xử thế, chẳng để ai chịu thiệt bao giờ.

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