Nước dừa là nguồn nước tinh khiết nhất, là chất lỏng trong suốt hoặc hơi đục, nằm trong phần ruột rỗng của dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng như một thứ nước giải khát từ thiên nhiên. Nước dừa có vị thơm bùi đặc trưng, vị ngọt thanh mát. Cần phân biệt nước dừa và nước cốt dừa vì nước cốt dừa là phần nước và dầu béo được tinh chế từ phần cơm dừa.

Ít ai biết rằng trong nước dừa lại chứa một hàm lượng dưỡng chất vô cùng dồi dào, điển hình là các axit amin và glucose, thêm vào đó là những chất điện giải như natri, kali và magiê. Tuy nhiên dừa non và dừa trưởng thành lại có sự khác biệt nhỏ về thành phần các chất dinh dưỡng. Cụ thể là trong dừa non thì tổng hàm lượng phenolic và đường sẽ lớn hơn so với dừa trưởng thành, trong khi đó dừa trưởng thành lại có giá trị pH, kali và nồng độ protein cao hơn.

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp , nấu ăn.

3 đối tượng nên hạn chế uống nước dừa

Người mắc bệnh thận

Hàm lượng kali cao của nước dừa là một trong những lý do khiến nó trở thành một loại thức uống tuyệt vời, cụ thể trong một ly nước dừa có chứa đến khoảng 600 miligam kali. Tuy nhiên, nếu bạn mắc bệnh thận, lượng kali trong nước dừa lại có khả năng gây nguy hiểm và dẫn đến nhịp tim không đều.

Ảnh minh họa: Internet

Người thường xuyên bị cảm lạnh

Nước dừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Những người dễ bị cảm lạnh hoặc sống ở môi trường lạnh nên bỏ qua vì nước dừa có thể làm mát nhiệt độ cơ thể, khiến họ dễ bị cảm lạnh hơn.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Ông bà xưa thường quan niệm bà bầu uống nước dừa thì con sẽ trắng sáng hơn. Nhưng trên thực tế, nước dừa chứa hàm lượng chất béo cao (khoảng 2%) nên uống quá nhiều sẽ gây đau đầu, khó tiêu hóa. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu thường xuyên bị nôn mửa, ốm nghén. Uống loại nước này sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu ốm nghén, bà bầu có thể thoải mái sử dụng thức uống này. Một lưu ý nhỏ là bạn chỉ nên dùng 1 quả/ngày và không nên uống vào buổi tối.

Những lưu ý khi dùng nước dừa

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời do nước dừa đem lại nhưng không phải ai cũng là đối tượng phù hợp để sử dụng nó. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi dùng nước dừa:

Ảnh minh họa: Internet

Không tốt cho người bị huyết áp thấp vì sẽ gây hạ huyết áp quá nhiều.

Nước dừa rất dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách. Nếu uống phải nước dừa bị chua, thiu thì rất dễ gây đau bụng và tiêu chảy.

Nước dừa có tính mát. Trong khi đó những bệnh nhân bị thấp khớp, trĩ, mệt tim do lạnh,... cơ thể thuộc tính hàn. Do đó nếu uống nước dừa sẽ khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1 - 2 trái dừa.

Đối với mẹ bầu, từ 3 tháng giữa thai kỳ trở đi là thời điểm thích hợp để uống nước dừa vì lúc này thai nhi đã ổn định, không nên uống ở những tháng đầu.