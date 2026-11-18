Một số khán giả cho rằng cách ăn mặc và tạo dáng của Ngu Thư Hân không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, người hâm mộ nữ diễn viên có không ít khán giả trẻ tuổi, khiến nhiều người lo ngại phong cách này có thể tạo ảnh hưởng không tích cực. Thậm chí, một số người hâm mộ vị thành niên còn bắt chước diện tạp dề, chụp những bức ảnh có tư thế gợi cảm rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Mới đây, Ngu Thư Hân chia sẻ loạt hình ảnh diện tạp dề để lộ gần như toàn bộ phần lưng và hai bên mạn sườn. Nữ diễn viên vốn tự hào về tấm lưng ong nên thường xuyên lựa chọn những thiết kế khoe phần cơ thể này. Dù vậy, lần xuất hiện mới nhất lại gây tranh cãi vì cô không mặc áo bên trong, kết hợp với bối cảnh làm bếp.

Trước làn sóng chỉ trích, Ngu Thư Hân đã xóa loạt ảnh nói trên. Đây không phải lần đầu phong cách thời trang của nữ diễn viên gây tranh luận. Trước đó, những bộ trang phục màu sắc nổi bật, thiết kế phá cách mà cô diện khi đến trường quay cũng nhiều lần nhận phản ứng trái chiều.

Bên cạnh ồn ào hình ảnh, Ngu Thư Hân còn vướng tranh cãi liên quan đến việc khởi kiện một cư dân mạng 14 tuổi. Theo QQ, tài khoản này từng đăng tải và lan truyền những nội dung bị cho là sai sự thật về nữ diễn viên, bao gồm các cáo buộc trốn tránh dịch bệnh, lấy cắp máy ảnh của nhân viên, trục lợi từ bi kịch và điều hành tài khoản tiếp thị. Ngoài ra, người này còn sử dụng nhiều lời lẽ xúc phạm nhằm vào cô.

Phía Ngu Thư Hân sau đó tiến hành các thủ tục pháp lý, yêu cầu bị đơn xin lỗi công khai và bồi thường 150.000 NDT. Vụ việc gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên đang gây áp lực lên người chưa thành niên, nhất là khi tài khoản này được cho là chỉ chia sẻ lại những nội dung có sẵn, không phải nguồn phát tán thông tin ban đầu.

Ngược lại, nhiều người cho rằng tuổi tác không thể trở thành lý do để miễn trừ trách nhiệm khi một cá nhân lan truyền thông tin sai sự thật và xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Phía Ngu Thư Hân từng cho biết đã cân nhắc hoàn cảnh gia đình đối phương và đồng ý với đề nghị hòa giải. Tuy nhiên, quá trình trao đổi sau đó bị gián đoạn do phía bị đơn thay đổi luật sư. Trong khi đó, luật sư của bị đơn phản bác rằng ông không nhận được thông báo về việc nữ diễn viên chấp thuận hòa giải trong suốt thời gian còn đại diện pháp lý, đồng thời yêu cầu phòng làm việc của cô công khai xin lỗi.

Theo thông tin được đề cập, vụ kiện giữa Ngu Thư Hân và cư dân mạng 14 tuổi dự kiến được đưa ra xét xử ngày 19/11. Những tranh cãi liên tiếp khiến hình ảnh của nữ diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.