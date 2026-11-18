Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, mọi công việc của tuổi Dậu đều diễn ra suôn sẻ, và mọi khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Để tăng cơ hội thành công, tuổi Dậu nên thể hiện sự nhanh nhẹn và linh hoạt trong mọi tình huống, điều này sẽ giúp họ chiếm được lòng tin từ mọi người xung quanh.

Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Dậu có những bước tiến tích cực. Những người độc thân trong số họ sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò, nhờ vào sức hấp dẫn tự nhiên của mình. Dù là nam hay nữ, tuổi Dậu đều toát lên sức quyến rũ khiến người khác không thể không bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ của họ.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, nhờ có Thiên Tài mà tuổi Sửu chăm chỉ để khai thác cơ hội kiếm tiền nhiều hơn và hứa hẹn bạn sẽ có được những gì mình mong đợi. Tuy nhiên, mọi thứ không đến quá nhanh, do đó bản mệnh cần một chút kiên nhẫn. Thời gian này bản mệnh cũng nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Hãy định kỳ theo dõi và chăm sóc cơ thể, cho đến việc lên kế hoạch chế độ ăn uống khoa học và cân đối để đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy bạn đang có xu hướng thể hiện cái tôi quá lớn, đó cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Hơn nữa, bạn cũng hay đổ lỗi cho người ấy hơn về những rắc rối mà bạn đang gặp phải, thế nên cơ hội hàn gắn ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ... Đây là lúc con giáp này nên nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, đôi bên lại càng cần bình tĩnh để trò chuyện hơn.

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