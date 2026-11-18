Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào bất ngờ nhận được lộc trời, đếm tiền không xuể, vận may tới tấp, cuộc đời lên hương từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch này nhé!
- Mừng 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tài khoản nhảy số không ngớt, gặp dữ hóa lành từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch
- Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương
Con giáp tuổi Dậu
Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, mọi công việc của tuổi Dậu đều diễn ra suôn sẻ, và mọi khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Để tăng cơ hội thành công, tuổi Dậu nên thể hiện sự nhanh nhẹn và linh hoạt trong mọi tình huống, điều này sẽ giúp họ chiếm được lòng tin từ mọi người xung quanh.
Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Dậu có những bước tiến tích cực. Những người độc thân trong số họ sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò, nhờ vào sức hấp dẫn tự nhiên của mình. Dù là nam hay nữ, tuổi Dậu đều toát lên sức quyến rũ khiến người khác không thể không bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ của họ.
Con giáp tuổi Sửu
Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, nhờ có Thiên Tài mà tuổi Sửu chăm chỉ để khai thác cơ hội kiếm tiền nhiều hơn và hứa hẹn bạn sẽ có được những gì mình mong đợi. Tuy nhiên, mọi thứ không đến quá nhanh, do đó bản mệnh cần một chút kiên nhẫn. Thời gian này bản mệnh cũng nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Hãy định kỳ theo dõi và chăm sóc cơ thể, cho đến việc lên kế hoạch chế độ ăn uống khoa học và cân đối để đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc.
Thổ - Mộc xung khắc cho thấy bạn đang có xu hướng thể hiện cái tôi quá lớn, đó cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Hơn nữa, bạn cũng hay đổ lỗi cho người ấy hơn về những rắc rối mà bạn đang gặp phải, thế nên cơ hội hàn gắn ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Con giáp tuổi Ngọ
Từ nay đến cuối tháng 10 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ... Đây là lúc con giáp này nên nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc.
Trong thời gian này, tuổi Ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, đôi bên lại càng cần bình tĩnh để trò chuyện hơn.
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