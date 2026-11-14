Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 14/11/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, nhờ cục diện tam hội, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi. Thậm chí công việc có thể tiến triển suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa.

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a></a> được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao cũng hài hòa, do bản mệnh là một người vừa có tài vừa biết làm vừa lòng người khác. Con giáp này không bao giờ to tiếng hoặc xúc phạm ai, dù tuổi Dần có đang ở bực bội và nóng nảy đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Mão có cơ hội phát triển sự nghiệp, hoặc một công việc mới. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình, may mắn sẽ mỉm cười. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công.

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mộc Kim xung khắc, tuổi Mão nên hoãn các kế hoạch liên quan đến tài chính. Dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp giống như kỳ vọng. Và vì thế những mối lo của con giáp này có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu như không biết hoạch định một kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình. 

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có tiền của gấp bội, may mắn bùng nổ, ngồi mát hưởng phước, làm ăn thuận lợi

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có tiền của gấp bội, may mắn bùng nổ, ngồi mát hưởng phước, làm ăn thuận lợi

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tiền của gấp bội, may mắn bùng nổ, ngồi mát hưởng phước, làm ăn thuận lợi từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang kéo lưới, ngư dân bắt gặp trăn khổng lồ dưới ao và cái kết

Đang kéo lưới, ngư dân bắt gặp trăn khổng lồ dưới ao và cái kết

Video 50 phút trước
Thần Tài ban vàng ban bạc, 3 con giáp đi đâu cũng 'vấp' phải tiền, quay vào ô may mắn, nhận giải thưởng trúng số độc đắc trong 3 ngày tới

Thần Tài ban vàng ban bạc, 3 con giáp đi đâu cũng 'vấp' phải tiền, quay vào ô may mắn, nhận giải thưởng trúng số độc đắc trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nổ lớn tại nhà máy hóa chất, công nhân hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Nổ lớn tại nhà máy hóa chất, công nhân hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Video 1 giờ 50 phút trước
Từ ngày 14/11 đến 24/11/2026, 3 con giáp số đỏ, phát tài "khủng", buôn may bán đắt thu bội tiền, lộc về phủ kín lối, bạc vàng đeo trĩu tay

Từ ngày 14/11 đến 24/11/2026, 3 con giáp số đỏ, phát tài "khủng", buôn may bán đắt thu bội tiền, lộc về phủ kín lối, bạc vàng đeo trĩu tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khoảnh khắc chính thức khép lại hôn nhân, lời dặn dò đường đột của chồng làm tôi đứng khựng lại

Khoảnh khắc chính thức khép lại hôn nhân, lời dặn dò đường đột của chồng làm tôi đứng khựng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng, xe buýt đâm trực diện xe tải, 24 người tử vong thương tâm

Tai nạn nghiêm trọng, xe buýt đâm trực diện xe tải, 24 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Bày tiệc sinh nhật sang trọng theo ý bố chồng, gia đình tôi lặng người trước sự có mặt của một nhân vật

Bày tiệc sinh nhật sang trọng theo ý bố chồng, gia đình tôi lặng người trước sự có mặt của một nhân vật

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11/2026), 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11/2026), 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
4 lợi ích của sữa hạt đối với sức khỏe nhưng nhóm người này nên lưu ý khi uống

4 lợi ích của sữa hạt đối với sức khỏe nhưng nhóm người này nên lưu ý khi uống

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/11/2026, 3 con giáp vào sổ vàng, Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/11/2026, 3 con giáp vào sổ vàng, Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết Lộc Trời

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban vàng ban bạc, 3 con giáp đi đâu cũng 'vấp' phải tiền, quay vào ô may mắn, nhận giải thưởng trúng số độc đắc trong 3 ngày tới

Thần Tài ban vàng ban bạc, 3 con giáp đi đâu cũng 'vấp' phải tiền, quay vào ô may mắn, nhận giải thưởng trúng số độc đắc trong 3 ngày tới

Từ ngày 14/11 đến 24/11/2026, 3 con giáp số đỏ, phát tài "khủng", buôn may bán đắt thu bội tiền, lộc về phủ kín lối, bạc vàng đeo trĩu tay

Từ ngày 14/11 đến 24/11/2026, 3 con giáp số đỏ, phát tài "khủng", buôn may bán đắt thu bội tiền, lộc về phủ kín lối, bạc vàng đeo trĩu tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11/2026), 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11/2026), 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền, Tài Lộc lên cao, tiền vàng rủng rỉnh trong nửa cuối tháng 11 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền, Tài Lộc lên cao, tiền vàng rủng rỉnh trong nửa cuối tháng 11 dương lịch

Thần Tài 'hỏi thăm' sau ngày 14/11/2026, 3 con giáp đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Thần Tài 'hỏi thăm' sau ngày 14/11/2026, 3 con giáp đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Trong các ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20 tháng 11, 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, xòe tay hứng vàng, mở kho nhận tiền, cuộc sống viên mãn

Trong các ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20 tháng 11, 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, xòe tay hứng vàng, mở kho nhận tiền, cuộc sống viên mãn