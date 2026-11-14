Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân trải đường, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc, cuộc sống lên hương

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, nhờ cục diện tam hội, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi. Thậm chí công việc có thể tiến triển suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa.

Các mối quan hệ xã giao cũng hài hòa, do bản mệnh là một người vừa có tài vừa biết làm vừa lòng người khác. Con giáp này không bao giờ to tiếng hoặc xúc phạm ai, dù tuổi Dần có đang ở bực bội và nóng nảy đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Con giáp tuổi Mão

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Mão có cơ hội phát triển sự nghiệp, hoặc một công việc mới. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình, may mắn sẽ mỉm cười. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mộc Kim xung khắc, tuổi Mão nên hoãn các kế hoạch liên quan đến tài chính. Dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp giống như kỳ vọng. Và vì thế những mối lo của con giáp này có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu như không biết hoạch định một kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương

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