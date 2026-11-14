Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn ‘bốc hơi’ 500 nghìn/lượng

Hôm nay, ngày 14/11/2026 giá vàng giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua, còn 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC loại 1, 2 và 5 chỉ giảm tương đương, xuống 137,3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h31 ngày 14/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg tại TPHCM ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức chốt phiên 13/11 là 135-138 triệu đồng/lượng, giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng cuối ngày hôm qua. Tính theo chỉ, giá mua vào là 13,33 triệu đồng và giá bán ra là 13,73 triệu đồng, cùng giảm 50.000 đồng/chỉ. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 400.000 đồng/chỉ.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo báo Dân trí, giá vàng thế giới giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce, thấp hơn vàng trong nước đến 17 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá vàng nội - ngoại tăng cao trở lại gần đây. Thông tin kinh tế đáng chú ý mới nhất là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0,4% và giảm đáng kể so với mức tăng 1,4% đã điều chỉnh của tháng 9. Xét theo năm, PPI tăng 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Giá hàng hóa phục vụ nhu cầu cuối cùng tăng 0,5%, trong khi giá dịch vụ tăng 0,2%. Chỉ số loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,5%, phản ánh áp lực chi phí cơ bản vẫn dai dẳng. Các dữ liệu này xuất hiện sau báo cáo lạm phát tiêu dùng cao hơn kỳ vọng và thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh. Lạm phát cao song song với việc làm ổn định, hai yếu tố này dự báo gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Công cụ FedWatch của CME thể hiện, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức 89%. Khả năng Fed thực hiện mức tăng lớn hơn, 50 điểm cơ bản, được định giá ở mức 11%. Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi số liệu bán lẻ tháng 10 của Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để đánh giá khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng tăng nhẹ, tiến gần tới mốc 3.900 USD/ounce trong đầu phiên tại Mỹ. Lúc 21h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.889 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.889 USD/ounce. Kim loại quý đang nỗ lực phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong những phiên gần đây. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4%. Mức tăng này cũng thấp hơn đáng kể so với mức 1,4% của tháng 9 (đã điều chỉnh). Tính theo năm, lạm phát sản xuất tăng 6,5%, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Giá hàng hóa tăng 0,5%, giá dịch vụ tăng 0,2%. Chỉ số giá sản xuất lõi, không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, tăng 0,5%.

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