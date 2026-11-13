Dựng rạp cưới lấn chiếm gần nửa mặt đường tại Bắc Ninh, một người đi xe máy đâm vào, bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 13/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường tỉnh 288, liên quan đến việc dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 12/11, anh V.V.T. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ đường tỉnh 398 đi Quốc lộ 37. Khi đến Km 5+200, tỉnh lộ 288, đoạn qua phường Hiệp Hòa, xe máy của anh T. bất ngờ đâm vào rạp cưới được một hộ gia đình dựng dưới lòng đường.

Vụ va chạm khiến anh T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 5+200 đường tỉnh 288, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh, khi một người đi xe máy đâm vào rạp cưới dựng lấn chiếm gần nửa mặt đường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, theo cơ quan công an, đoạn đường xảy ra tai nạn có chiều rộng khoảng 11m, trong khi rạp cưới chiếm tới 5m, gần một nửa mặt đường. Đây là đoạn đường thẳng, có hệ thống chiếu sáng nhưng việc dựng rạp đã khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tính hợp pháp của việc dựng rạp cưới dưới lòng đường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dựng rạp cưới, rạp liên hoan hoặc tổ chức sự kiện lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

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