Nam thanh niên bị vồ tử vong khi thả hổ ra khỏi chuồng để đang quay TikTok

Nạn nhân, chỉ được xác định danh tính là Talha, 19 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công ở vùng Lahore của Pakistan. Cảnh sát đã bắt giữ chủ sở hữu trang trại Fayyaz và người sáng tạo nội dung trực tuyến Norman Hassan sau vụ việc ở Kahna hôm 11/11.
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Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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