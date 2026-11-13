Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp thu hút khách hàng, làm ăn thuận lợi, được lộc nhiều hơn, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Mão cảm thấy mình may mắn khi có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại với sự nâng đỡ của Tam Hợp. Sự cảm thông, thấu hiểu và lắng nghe lẫn nhau chính là một chiếc chìa khóa vàng cho bạn ở thời điểm này đấy.

Thiên Tài ghé thăm tuần này hứa hẹn tuổi Mão có cơ hội cao được một món quà hoặc một số tiền nào đó, giúp bạn giải quyết được các khó khăn tài chính. Lúc này bạn đã được giảm bớt đi những gánh nặng liên quan đến tiền bạc.

Con giáp tuổi Thân

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Thân vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong thời điểm hiện tại. Có thể là sự hỗ trợ hoặc gợi ý nho nhỏ của ai đó mà bản mệnh quyết tâm kiếm tiền để tự cứu lấy mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu rằng đó không chỉ là những món quà đắt tiền, bữa tiệc hào nhoáng nhưng lại có cảm giác trống rỗng, lạnh lùng mà thay vào đó là sự lắng nghe, quan tâm nhau bằng nhiều hành động nhỏ bé.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vận, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

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